Bitpanda amplia le sue classi di asset disponibili con l’aggiunta del suo primo stable coin Tether (USDT)

– VIENNA, 22 marzo 2019 /PRNewswire/ — Bitpanda, l’azienda tecnofinanziaria con sede a Vienna, ha aggiunto alla sua piattaforma di trading gli stable coin come nuova classe di asset. I suoi oltre 900.000 utenti ora sono in grado di depositare, inviare, commerciare e scambiare Tether (USDT).

La visione di Bitpanda e’ l’offerta di un accesso di facile utilizzo e conveniente a una gamma di asset digitali; per questo, al momento sta ampliando la sua piattaforma di trading ad altre classi di asset in aggiunta alle criptovalute. Come primo passo in tal senso ora Bitpanda offre il suo primo stable coin come nuova classe di asset. Tether (USDT) e’ lo stable coin piu’ popolare in termini di volume e gli utenti di Bitpanda ora hanno la possibilita’ di depositarlo, inviarlo, commerciarlo e scambiarlo.

“Sebbene continuiamo ad aggiungere nuove criptovalute e funzioni alla piattaforma Bitpanda, il nostro obiettivo globale e di offrire ai nostri utenti classi di asset al di la’ delle criptovalute”, ha affermato l’AD e co-fondatore di Bitpanda Eric Demuth.

A differenza delle criptovalute, il cui prezzo oscilla, uno stable coin come Tether (USDT) cerca di mantenere il suo valore intorno a uno specifico asset. In questo caso il valore di 1 USDT dovrebbe rimanere a circa 1 dollaro americano.

Negli ultimi mesi Bitpanda ha riscontrato una notevole crescita di personale e nuove funzioni. L’azienda ha recentemente presentato la sua app per Android, che offre un’esperienza di trading intuitiva sia su desktop che su dispositivi mobili, oltre a Bitpanda Swap, che consente scambi di criptovalute. Con Bitpanda Savings, gli utenti possono comodamente impostare piani di risparmio per Bitcoin o uno degli oltre 20 asset digitali disponibili sulla piattaforma.

Bitpanda e’ un’azienda tecnofinanziaria con sede a Vienna, Austria, fondata nel 2014. Da allora l’azienda e’ cresciuta fino a divenire la piattaforma di trading di punta in Europa per l’acquisto e la vendita di asset digitali come Bitcoin. Bitpanda ha oltre 900.000 utenti e piu’ di 100 membri del personale. L’azienda e’ fortemente convinta del potere innovativo delle criptovalute e della tecnologia della blockchain. La sua missione e’ divenire la forza motrice chiave nell’attuale rivoluzione tecnofinanziaria offrendo un accesso affidabile, sicuro e di facile utilizzo a qualsiasi asset digitale sia per utenti nuovi che esperti.

