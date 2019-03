Roma, 22 mar. (AdnKronos) – E’ stato sottoscritto al ministero del Lavoro l’accordo per la proroga della Cassa integrazione straordinaria per Alitalia. Dopo una lunga trattativa nel corso della giornata, l’intesa, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, prevede la riduzione del numero di lavoratori interessati dalla procedura a 830 unita’ rispetto alle 1.110, inizialmente richieste dalla compagnia. Del numero totale, 700 sono lavoratori di terra, 70 i comandanti e 60 gli assistenti di volo. Nella proposta iniziale Alitalia prevedeva una cassa integrazione per una platea di 1.010 lavoratori di cui 90 comandanti, 70 assistenti di volo e 850 addetti di terra.

(Adnkronos)