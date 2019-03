Al via il primo tour italiano del fumettista cinese Zuo Ma

Roma, 22 mar. – (AdnKronos) – E’ in arrivo dalla Cina l’artista Zuo Ma, per il suo primo tour italiano. Il fumettista e’ l’autore di ‘Night Bus’, apprezzato volume della collana ‘宝’ (Bao, letteralmente ‘tesoro’) di Bao Publishing, dedicata ai piu’ interessanti fumetti cinesi contemporanei. Zou Jian, in arte Zuo Ma, sara’ a Milano il 26 marzo per presentare il suo graphic novel presso la libreria la Feltrinelli in Duomo alle ore 18:30.

L’autore e’ uno dei fumettisti piu’ importanti della scena artistica cinese contemporanea. Le sue storie sono fortemente ispirate alla vita quotidiana: ripercorre i ricordi d’infanzia, descrive le emozioni e affianca sogno e realta’. ‘Night Bus’ e’ precisamente cosi’: un viaggio che collega nottetempo luoghi reali e luoghi immaginati. Quando cala l’oscurita’, i mezzi pubblici smettono di circolare. Il solo modo per tornare a casa, se si ha la fortuna di trovare la fermata, e’ l’autobus notturno ma non e’ detto che la destinazione finale sia un luogo reale.

Il tour completo di Zuo Ma vedra’ la sua presenza in Italia in varie tappe, in collaborazione con Bao Publishing, il festival Becomics! di Padova, Canicola Edizioni, l’Accademia di Belle Arti di Bologna e il Far East Film Festival di Udine. Zuo Ma in Italia sara’ ospite delle seguenti iniziative: al festival Becomics di Padova (23 – 24 marzo) in firmacopie agli stand Bao Publishing e Canicola e ospite di un panel dedicato.

Le sue opere inoltre saranno nella mostra collettiva ‘Manhwa, alla scoperta del fumetto cinese – dal 23 marzo al 7 aprile. Dopo Milano, l’autore sara’ a Bologna, il 27 marzo all’incontro all’Accademia di Belle Arti sull’opera ‘Lungo i bordi – curato da Canicola. Infine dal 28 marzo il Far East film Festival ospitera’ la mostra ‘Lungo i bordi – di Zuo Ma all’interno di Casa Cavazzini, il nuovo Museo d’Arte moderna e Contemporanea di Udine.

Zuo Ma (nome d’arte di Zou Jian) e’ nato nel 1983 nella provincia di Hubei. Si e’ diplomato nel 2005 all’Istituto di Moda di Pechino. E’ autore di fumetti e illustratore. Molti suoi lavori sono stati pubblicati su riviste indipendenti di fumetti, come Special Comix (una rivista cinese che nel 2010 ha conseguito il premio per il miglior fumetto rivelazione ad Angoul?me), e le sue illustrazioni sono apparse sulla stampa cinese e su GQ.

Nel 2007, la Casa editrice indipendente francese Xiao Pan ha pubblicato il suo graphic novel ‘Le Repos de la baleine’. Sempre per Xiao Pan, nel 2008 Zuo Ma ha partecipato al libro di autori vari ‘Chroniques de Pe’kin’. Nel 2018, ha realizzato ‘Entre Chien et Loup’ (edito in Francia da Cornelius) e ‘Night Bus’, portato in Italia da Bao Publishing.

(Adnkronos)