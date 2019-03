21 marzo – Padova piazza principale della XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafi

“Oggi siamo nella nostra Padova per dire che l’impegno parte dalla consapevolezza, farlo con decine di migliaia di giovani e’ una cosa meravigliosa e non posso che ringraziare Libera.

Vanno rotti i muri di ipocrisia e la prima consapevolezza che come amministratori dobbiamo urlare e’ che le mafie ci sono anche a nord est.

Proprio da una magnifica giornata come questa puo’ partire una lotta ancora piu’ dura ad ogni forma di illegalita’.

Una battaglia che vive di memoria, di impegno e di una rilanciata vigilanza del pubblico, anche dopo i successi recenti delle forze dell’ordine, verso il fenomeno mafioso”.

Sergio Giordani, sindaco di Padova

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190321/comunicato-stampa-21-marzo-padova-piazza-principale-della-xxiv-giornata-della