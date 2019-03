Vuoi diventare volontario del Festival Biblico a Padova?

I primi appuntamenti anteprima del Festival Biblico edizione padovana hanno preso il via proprio nei giorni scorsi con il doppio incontro con Enzo Bianchi (all’MPX e in Cattedrale il 19 marzo) e con il concorso fotografico per le scuole. Fra un mese e mezzo si entrerà nel vivo dei giorni “padovani” (10-12 maggio 2019) del Festival che, giunto alla sua 15a edizione, dal 2 al 26 maggio si svilupperà con un denso calendario di proposte nelle Diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto.

Tema dell’edizione 2019 è POLIS.

Il Festival Biblico è un’occasione culturale, un’opportunità di incontro e anche una possibilità per fare esperienze o per mettere a disposizione tempo e competenze. Così in questi giorni la segreteria padovana sta raccogliendo le manifestazioni d’interesse per quanti desiderano essere “volontari” del Festival Biblico e aiutare così il sereno svolgimento delle iniziative che interesseranno Padova.

Chi desidera proporsi come volontario può:

· compilare direttamente il modulo all’indirizzo bit.ly/2FkagPv

· partecipare all’incontro in programma mercoledì 27 marzo alle ore 18.30, nella sede del Centro universitario di Padova, in via Zabarella 82: prima convocazione dei volontari del Festival Biblico!