SNAI, Milano-Sanremo: Sagan, la fine del tabu’ a 5,50. Alaphilippe e Viviani prime insidie

(Milano, 21 marzo 2019) – Lo slovacco a caccia della Classicissima, che finora gli e’ sempre sfuggita. E’ il favorito numero uno, malgrado non sia al top – Valverde fra gli outsider – Un’altra ‘invenzione – di Nibali a 33.

Milano, 21 marzo 2019 – Per la prima volta dopo tre anni non si presentera’ al via con la maglia di campione del mondo, ha avuto a che fare con un virus che gli ha fatto perdere quattro chili e alla Tirreno-Adriatico ha mostrato una condizione ancora imperfetta: eppure per gli analisti SNAI Peter Sagan e’ il favorito numero uno della Milano-Sanremo di sabato. Una corsa a cui il leader della Bora provera’ a dare l’assalto per la nona volta: finora e’ fermo ai secondi posti del 2013 e 2017, mentre lo scorso anno e’ arrivato sesto. Il suo primo successo e’ a 5,50. Lo segue a 6,50 la coppia forte della Deceuninck-Quick Step: Alaphilippe e Viviani. Il francese, in forma strepitosa, ha il pregio della duttilita’: ha vinto di recente la durissima Strade Bianche e due tappe in volata della Tirreno-Adriatico, su percorsi molto diversi. L’anno scorso ha portato a casa Freccia Vallone e Clasica San Sebastian ma alla Sanremo (nella quale era stato terzo nel 2017) non e’ andato al di la’ della 33? posizione. Viviani (anche per lui un successo alla Tirreno-Adriatico) dovra’ reggere sugli ultimi balzelli, specialmente Cipressa e Poggio, e puntare al volatone.

Occhio a Gaviria – Appena fuori dal podio dei favoriti si trovano il colombiano Gaviria, temibilissimo in caso di volata a ranghi compatti, e un altro velocista come l’australiano Caleb Ewan, secondo a Sanremo lo scorso anno. I due sono appaiati a 8,00 e precedono l’irlandese Sam Bennett, a 10. Si sale poi a 20 per un terzetto formato da Kristoff, Kwiatkowski e Trentin. Il campione del mondo Valverde nella sua straordinaria e lunghissima carriera non e’ mai entrato nei primi dieci nella Classicissima di primavera. Ci riprova sulla soglia dei 39 anni, per SNAI e’ un’impresa che vale 25 volte la posta. Quanto a Vincenzo Nibali, che l’anno scorso vinse con uno spunto vecchia maniera sul Poggio, il pronostico non e’ favorevole: il siciliano viaggia a 33 ma per uno come lui, che sa creare le vittorie dal nulla, niente e’ scontato.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 – e-mail: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)