Salute: dalla canottiera alla dieta giusta, i segreti per correre al top

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) – Dalle scarpe, minimaliste o super ammortizzate, alla canottiera (si ama o si odia), passando per il cappellino (e’ un must), le talloniere e i calzini piu’ adatti. Ma anche la dieta giusta e i vari tipi di allenamento: tutti i segreti per correre al top (e non smettere dopo i primi tentativi) sono raccolti nel libro “La corsa perfetta” (Sperling & Kupfer), firmato dal maratoneta e ultramaratoneta pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra, e dallo scrittore e runner Daniele Ottavi. Dopo il magico potere del riordino o gli effetti salva-umore dello Hygge, con l’arrivo della primavera il libro illustra tutti gli effetti della corsa su corpo e mente. “I benefici si ripercuotono non solo sulla salute e sulla linea, ma nella vita di tutti i giorni: diventi piu’ forte, costante, impari a non procrastinare e a non mollare”, assicura Ottavi all’Adnkronos Salute.

Ottavi racconta di aver iniziato “a cavallo dei 40 anni, per una questione di salute. E – riferisce – ho visto in effetti migliorare parametri biologici ‘chiave’ per la salute cardiovascolare e respiratoria. Anche il peso ne beneficia: si puo’ seguire un’alimentazione sana ma senza farsi troppi problemi, perche’ un bel piatto di pasta si smaltisce tranquillamente con una sana corsa. Poi con l’allenamento e aumentando le distanze ho scoperto che correndo con gli altri si fa meno fatica. Ma e’ soprattutto il fatto di imparare a ignorare il messaggio della mente, che ci dice di smettere, scoprendo che abbiamo ancora chilometri nelle gambe, a renderci piu’ forti nella vita quotidiana”.

A patto di non fare gli errori tipici, che portano a smettere. “Gradualita’ e costanza sono fondamentali per evitare dolori, traumi, delusioni. Ricordando che chi si ferma e’ perduto: dopo una pausa, infatti, il rischio di infortuni e’ piu’ elevato, e ricominciare e’ piu’ duro”.

Come iniziare, allora? “Indossate le scarpe, uscite e divertitevi”, e’ il primo consiglio che Giorgio Calcaterra regala ai tanti appassionati che da anni seguono le sue imprese. Runner autodidatta da quando aveva 10 anni, ha sempre corso per piacere, rifiutando schemi e dogmi di allenamento che lo avrebbero ingabbiato e privato del suo bisogno di liberta’. Anziche’ seguire rigide direttive, ha preferito testare le tecniche su di se’ per capire quale approccio potesse aiutarlo a raggiungere i risultati migliori.

Il libro suggerisce come scegliere il materiale tecnico, indica come prepararsi per le diverse distanze (10 km, mezza maratona, maratona, e ultramaratona da 100 km, “la mia preferita – dice Ottavi – in cui la corsa assume una dimensione spirituale”), propone programmi di allenamento differenziati in base agli obiettivi (dal principiante, al podista). In piu’ il nutrizionista sportivo Francesco Fagnani fornisce consigli su idratazione e alimentazione, calibrati anche per le esigenze di vegetariani e vegani. Senza diktat pero’, perche’ come ripete ‘Re Giorgio’, il segreto per correre al top e’ non stancarsi mai di essere felici: “Lo faccio perche’ mi voglio bene, e quel semplice gesto mi regala un senso di liberta’ e di benessere ineguagliabili”, conclude il campione.

(Adnkronos)