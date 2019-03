Nasce primo codice etico Societa’ italiana di ematologia

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) – Dal conflitto di interesse alla corretta gestione amministrativa e finanziaria, dai rapporti con l’industria farmaceutica a quelli con la pubblica amministrazione, i clienti e i fornitori, non trascurando infine i rapporti con gli organi di informazione. Sono questi i punti cardine del primo codice etico emanato dalla Societa’ italiana di Ematologia (Sie), la piu’ antica societa’ scientifica italiana. In 16 capitoli – riferisce una nota Sie – vengono stabilite le regole a cui dovranno attenersi i soci e non che prestano la loro opera all’interno della Societa’, che siano coinvolti in iniziative editoriali o in commissioni o gruppi di lavoro.

Scopo principale del documento, approvato dal Consiglio direttivo della Sie il 21 gennaio scorso, e’ quello di preservare la fiducia di tutta la collettivita’ circa l’integrita’ e credibilita’ scientifica della SIE. Il codice contiene percio’ l’insieme di diritti, doveri e responsabilita’ che mirano a promuovere idonei comportamenti da parte dei destinatari e ad evitare ogni potenziale conflitto di interesse.

“La Sie e’ tra le societa’ scientifiche inserite nell’elenco del ministero della Salute che ha individuato 293 societa’ deputate alla stesura delle linee guida di pratica clinica cui i medici devono attenersi e che serviranno per stabilire la responsabilita’ medico-sanitaria in caso di contenzioso legale, come previsto dalla legge Gelli. Ecco perche’ a maggior ragione abbiamo voluto dotarci di un codice etico”, dichiara Paolo Corradini, presidente Sie e direttore della Divisione di ematologia della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano e cattedra di Ematologia dell’Universita’ degli Studi di Milano.

