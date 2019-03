Milano Design Week 2019: mercoledi’ 10 aprile una serata di musica e Light Show inaugura il Leonardo Horse Project

(Milano, 21 marzo 2019) – Con il Grand Opening si svelano i tredici Cavalli di Design e la mostra multimediale in collaborazione con il Museo di Anghiari.

Milano, 21 marzo 2019 – In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la statua bronzea del Cavallo di Leonardo custodita all’Ippodromo Snai San Siro e’ protagonista di un importante progetto di valorizzazione. Il Leonardo Horse Project, ideato da Snaitech, con la curatela di Cristina Morozzi e Massimo Temporelli, celebra la ricorrenza con la realizzazione di riproduzioni in scala dell’opera, personalizzate da artisti e designers di fama internazionale.

Mercoledi’ 10 aprile un opening party svelera’ i tredici Cavalli di Design che saranno disposti attorno alla statua equestre all’ingresso del parco dell’Ippodromo, dove rimarranno esposti per tutta la Milano Design Week 2019 e nei giorni successivi. Dalle 22.30 il Grand Opening vedra’ avvicendarsi deejay di fama internazionale: la performance di Lele Sacchi introdurra’ al back to back Marcelo Burlon vs International Special Guest. Una serata che abbatte i confini tra i generi: lo stile techno house e le radici hip hop incontrano l’eclettismo del creativo argentino, ispirato dal folk della sua terra, dalla scena elettronica contemporanea e dai ritmi clubbing anni Novanta.

Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo sara’ protagonista di uno show di video-mapping che ne ripercorre la storia e il progetto. L’Ippodromo si presenta cosi’ come importante tappa del circuito cittadino legato al design e alla creativita’, trasformandosi in museo a cielo aperto.

L’installazione all’Ippodromo sara’ accompagnata da una mostra multimediale realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia e di Anghiari con la curatela di Gabriele Mazzi, direttore dello spazio museale toscano. Gli studi anatomici sull’animale, gli schizzi, i disegni e i cartoni preparatori della pittura murale mai realizzata da Leonardo della battaglia di Anghiari saranno il principio di un racconto che tocca alcuni aspetti della personalita’ dell’artista e della sua formazione. Il Grand opening sara’ anche l’occasione per scaricare l’app di realta’ aumentata Leonardo Horse Project e vivere in una esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo, le interviste degli artisti che hanno interpretato le riproduzioni e approfondire gli studi equestri fatti dal genio toscano.

LEONARDO HORSE PROJECT

Milano Design Week 2019Ippodromo Snai San SiroPiazzale dello Sport 16, Milano

Grand OpeningLele Sacchi + Marcelo Burlon vs International Special Guest 10 aprile 2019dalle ore 22.30 alle 4.00

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)