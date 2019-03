Mafie: pavanello (anci), ‘veneto non e immune, mantenere alta l’attenzione’

Padova, 21 mar. (AdnKronos) – “Quello di cui parliamo oggi non e un tema o un aspetto amministrativo, ma un valore: la legalita. La legalita dev’essere parte di quei valori che sono alle fondamenta non solo della democrazia e delle istituzioni, ma di un’intera comunita. Si tratta di un valore che va difeso, tutelato e promosso in ogni sua forma e sfumatura. E ci tengo a dirlo in modo forte e chiaro: la legalita non ha colore politico. La legalita non e prerogativa di un partito o di un altro. La legalita non deve diventare terreno di scontro politico e nessuno deve attestarsi patenti o certificati di onesta. La legalita e la stella polare che deve guidare ognuno di noi nel governo quotidiano delle amministrazioni”. Cosi la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, e intervenuta oggi a margine della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si e tenuta a Padova, in Prato della Valle, dove la sindaca ha letto sul palco i nomi di alcuni vittime innocenti ed e intervenuta nel pomeriggio al seminario sul tema amministratori locali e corruzione.

“Purtroppo abbiamo visto che nemmeno la nostra regione non e immune dal fenomeno dalla mafia. Nelle ultime settimane le cronache giudiziarie ci hanno raccontato una realta dalle tinte fosche. Ho firmato con orgoglio l’appello di Avviso Pubblico perche rappresenta un segnale importante. Un segno concreto sul fatto che il Veneto non abbassa la testa e lo conferma la presenza degli assessori di Eraclea presenti qui oggi che non hanno esitato nel far sciogliere l’amministrazione comunale. Un segno concreto del fatto che l’attenzione deve rimanere alta. Un segno concreto del fatto che noi sindaci ci siamo. E vogliamo essere in prima linea”, ha sottolineato.

“Ci tengo a ringraziare i magistrati , i prefetti, gli uomini e le donne delle forze delle donne e tutti i soggetti che ogni giorno lavorano per la legalita. Si tratta di eroi silenziosi che sono un baluardo della democrazia e ci ricordano come questo valore vada difeso e tutelato sempre e non solo a parole”, ha proseguito.

