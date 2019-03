Mafie: pavanello (anci), ‘veneto non e immune, mantenere alta l’attenzione’ (2)

(AdnKronos) – “Oggi mettiamo sotto la luce dei riflettori tematiche fondamentali e con gli interventi di autorevoli relatori, ma quello che piu mi interessa e che le luci su questo problema non si spengano dopo queste splendide giornate. Sarebbe un errore imperdonabile accantonare la lotta alle mafie e rimetterla al centro del dibattito solo nel momento degli arresti e le inchieste”, ha sottolineato.

“La lotta alla mafia non e un’opzione, ma e una necessita. Non serve la politica degli annunci e la dittatura dell’istante, ma un impegno di tutte le forze politiche, le associazioni di categoria, i sindacati ed i soggetti che hanno a cuore il nostro territorio per costruire un fronte comune compatto in grado di preservare il valore della legalita. ? quest’assunzione di responsabilita per dare alle future generazioni un terra di legalita senza se e senza ma”, ha proseguito.

“Non dobbiamo dimenticare le parole di Giovanni Falcone che ha dato la vita nella lotta alla mafia e la cui lezione e piu che mai attuale e dev’essere un monito per tutti noi “bisogna rendersi conto che la mafia e un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si puo vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”, ha concluso.

