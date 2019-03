I valori della diversita’ e dell’inclusione con IBM a Women in Finance su Le Fonti TV

(Milano, 21 marzo 2019) – IBM presenta lo studio “Women, Leadership and the Priority Paradox” condotto in collaborazione con l’Oxford Economics.

Milano, 21 marzo 2019 – Nella prossima puntata di Women in Finance, in onda venerdi’ 22 marzo alle ore 10.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), verranno svelati i risultati dello studio condotto dall’IBM Institute for Business Value in collaborazione con l’Oxford Economics dal titolo “Women, Leadership and the Priority Paradox”. La ricerca ha coinvolto 2.300 dirigenti e professionisti di aziende appartenenti a diversi settori in tutto il mondo per capire perche’ persista una forte disparita’ di genere nei ruoli dirigenziali e cosa potrebbe essere fatto per ribaltare la situazione. A parlarne in studio insieme ad Annabella D’Argento, Milena Manzo, Direttore Finanza e Controllo di IBM Italia e Silvia Olchini, Sales Manager, direzione HW, IBM Italia.

Da sempre attenta al problema, IBM si e’ dotata di un team diversity & inclusion per la tutela e la valorizzazione della diversita’ e dell’inclusione. All’interno dell’azienda e’ stato costituito il Women Leadership Council (Wlc) che, supportato dall’azienda, ha creato diverse iniziative volte a valorizzare il ruolo e la crescita della professionalita’ delle donne. Tra le piu’ importanti ricordiamo: il progetto ‘Le donne parlano alle donne – per rafforzare il network femminile e incoraggiare un maggiore dialogo con il management, ‘Women hiring target – per accrescere il numero delle assunzioni di donne in azienda, ‘Oustanding technology – per lo sviluppo della comunita’ di donne con professioni tecniche e ‘Elevate Italy – che ha come obiettivo quello di individuare i talenti femminili a cui dare visibilita’ e opportunita’ di sviluppo professionale.

I protagonisti della puntataMilena Manzo, Direttore Finanza e Controllo di IBM Italia. Classe 1971, inizia il suo percorso lavorativo in IBM nel 1998 nella sede irlandese a Dublino. Muove i primi passi nelle vendite gestendo clienti bancari nazionali e internazionali. La sua naturale vocazione per la gestione strategica in ambito finanziario la porta a Milano dopo qualche anno nella divisione Finance, dove attualmente svolge il ruolo di Direttore Finanza e Controllo per IBM Italia. Impegnata da sempre nella difficile affermazione della parita’ di genere, e’ diventata nel tempo punto di riferimento per le giovani colleghe, svolgendo il ruolo di mentore e role model. Promotrice di iniziative per facilitare la crescita professionale, si e’ contraddistinta per la sua capacita’ di creare team virtuali, favorendo cosi’ l’incontro di competenze eterogenee che provengono da culture e funzioni differenti, migliorando il clima lavorativo generale.

Silvia Olchini, Sales Manager, direzione HW, IBM Italia. Da fine 2016 e’ Sales Manager nella direzione Hardware IBM, responsabile di gestire l’offerta Hardware IBM posizionandola sul mercato delle aziende del settore Industrial, Retail, Energy and Utility e Telco. Per 13 anni in IBM si e’ occupata di coordinare e sviluppare progetti a valore che abbiano l’Hardware IBM come abilitatore, incrociando le esigenze del mercato e collaborando con l’ecosistema di partner e sviluppatori. Nel ruolo di Channel manager, Customer Sales Manager, Product Manager, ha contribuito alla definizione del posizionamento dell’offerta Hardware IBM sul mercato delle piccole e medie imprese. Nel 2016 si e’ occupata di gestire a livello internazionale come Sales Leader tutto lo sviluppo del progetto Linux su tecnologia IBM. Di formazione filosofo logico ha cercato di applicare l’approccio sistemico alla gestione dei problemi e sta approfondendo le tematiche innovative di intelligenza artificiale.

Woman in FinanceWomen in Finance vuole essere uno spazio di incontro con le donne protagoniste del mondo della finanza, del trading, dell’economia, dell’imprenditoria e della consulenza. Donne di talento in un settore, come quello finanziario, in prevalenza maschile, dove il cosiddetto soffitto di cristallo ostacola le donne che vogliono far carriera e dove tuttora i luoghi comuni spingono le persone a pensare che la finanza sia una ‘cosa da uomini – . Non e’ un caso se nei comitati esecutivi delle societa’ di hedge found, per esempio, la rappresentanza femminile media e’ del 9%. In Italia ma anche nel resto d’Europa, sono ancora pochissime le donne che ricoprono il ruolo di amministratore delegato (il 7% del totale) o di direttore finanziario (il 14%, secondo dati del Credit Suisse Gender 3000). Con Women in Finance, ideato e condotto da Annabella D’Argento, in diretta il venerdi’ alle 10.30 su Le Fonti TV, vengono promossi i valori della diversita’ incontrando professioniste che possano ispirare un cambiamento a partire dalle donne stesse. Nel nostro Paese, fanalino di coda nelle classifiche sul livello di alfabetizzazione finanziaria e dove sussiste un importante differenziale di genere tra uomini e donne, c’e’ bisogno di formazione in campo economico e finanziario e il pubblico femminile risulta quello meno preparato e informato. Va detto che esiste una evoluzione in atto e che molte societa’ si stanno impegnano a favorire la parita’ di genere puntando a valorizzare le competenze delle proprie dipendenti. Con Women in Finance si vuole raccontare tutto questo.

Ad oggi il progetto Women in Finance e’ stato portato avanti ospitando personalita’ di rilievo, tra le quali: Claudia Segre (Global Thinking Foundation), Alessandra Pasini(CFO SNAM), Elena Sanjust di Teulada (trader coach), Maurizia Cacciatori (ex pallavolista) Elsa Fornero (economista, ex Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunita’), Francesca Luisa Bianchi (Business coach), Paola Migliorino (Borsari Editore e analista), Anna Resti Bontoi (trader), Valentina Proietti Muzi (consulente finanziario), Giusi Ferrario (life coach, consulente in metamedicina e psicopedagogista), Michela Catroppa (BioNike), Roberta Costa (Banca Generali) e tante altre.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni: Ufficio Stampa

[email protected]+39 02 87386306 Sito Web: www.lefonti.tvFB: @LeFontiGroup Twitter: @LeFonti_Group Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)