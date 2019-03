European Business Awards: apre l’edizione 2019 della principale competizione aziendale in Europa

– LONDRA, 21 marzo 2019 /PRNewswire/ — Gli European Business Awards 2019 sono ora aperti e invitano tutte le aziende di successo a iscriversi per ottenere i riconoscimenti e l’esposizione globale che meritano.

Per iscrivere la propria azienda, visitare il sito www.businessawardseurope.com

Le aziende partecipanti possono avere l’opportunita’ di vincere in una delle 18 categorie. Oltre alla possibilita’ di ottenere un riconoscimento globale, tra i vantaggi per le aziende partecipanti vi sono l’opportunita’ di fare networking e trovare nuove opportunita’ di affari, una maggiore esposizione del marchio e l’inclusione in una comunita’ imprenditoriale influente.

Adrian Tripp, CEO degli European Business Awards, ha dichiarato: “Gli European Business Awards premiano coloro che assumono una posizione di guida, gli innovatori, i rivoluzionari: le aziende di successo che guardano oltre le scrivanie e gli uffici per fare la differenza nel mondo. Se vi riconoscete in questa descrizione, iscrivetevi oggi”.

Poi, ha proseguito dicendo: “Gli Awards hanno lo scopo di sviluppare una comunita’ imprenditoriale piu’ forte, efficace ed etica in Europa, perche’ crediamo che le aziende abbiano un ruolo determinante nell’affrontare i piu’ grandi problemi globali, quali la disoccupazione, il cambiamento climatico e la diffusa poverta’”.

Gli European Business Awards sono uno dei concorsi aziendali indipendenti transfrontalieri e intersettoriali piu’ grandi e piu’ prestigiosi. Solamente nell’edizione dello scorso anno sono state valutate oltre 111.000 aziende di 34 Paesi.

Quest’anno gli Awards sono lieti annunciare che la premiata societa’ di private equity Inflexion sara’ il nuovo sponsor del premio Entrepreneur of the Year.

Andrew Priest, socio di Inflexion, ha affermato: “Siamo onorati di sponsorizzare il premio European Entrepreneur of the Year, che celebra la visione, il talento e la tenacia della brillante comunita’ imprenditoriale europea”.

Per leggere altre dichiarazioni in merito ai premi, visitare il sito www.businessawardseurope.com/testimonials

Gli European Business Awards non sono solo un concorso solido e trasparente, ma conducono ricerche approfondite, organizzano gruppiu’ di ex-studenti, conferenze e webinar, per offrire ai leader di diversi settori l’opportunita’ di apprendere, condividere e risolvere importanti sfide.

Adrian Tripp ha detto: “Comprendiamo il potere del networking e riuniamo i protagonisti dei diversi settori sotto lo stesso tetto”.

Quest’anno il concorso e’ articolato in tre fasi. Dopo l’iscrizione, gli Award pubblicheranno l’elenco “Ones to Watch” delle imprese piu’ efficienti, innovative ed etiche di ciascun Paese europeo. Dopo un’ulteriore fase di valutazione, a settembre verranno annunciati 18 vincitori nazionali per ciascun Paese (un vincitore nazionale per ciascuna categoria) e quindi a dicembre 2019 verranno annunciati i 18 vincitori europei finalisti, in occasione di un summit di alto profilo per le imprese della durata di due giorni, con cena di gala e premiazione, che riunira’ oltre 700 tra le aziende europee piu’ influenti e di maggior successo.

Le categorie degli Awards per il 2019:

Per iscriversi agli European Business Awards di quest’anno o per ulteriori informazioni sul concorso, visitare il sito www.businessawardseurope.com

Informazioni sugli European Business Awards:

Gli European Business Awards sono uno dei concorsi aziendali indipendenti transfrontalieri e intersettoriali piu’ grandi e piu’ prestigiosi. A partire dal 2007 premiano le aziende piu’ efficienti, etiche e innovative in Europa: imprese di ogni dimensione, che sono motori per il bene sociale e che fanno la differenza nel mondo in cui viviamo.

Il nostro obiettivo principale e’ sostenere e sviluppare una comunita’ imprenditoriale piu’ forte, efficace ed etica, poiche’ crediamo che le aziende abbiano un ruolo determinante nell’affrontare i piu’ grandi problemi globali, quali la disoccupazione, il cambiamento climatico e la diffusa poverta’.

Gli European Business Awards sono giunti alla 12a edizione. Lo scorso anno sono state valutate oltre 111.000 aziende di 34 Paesi. Tra gli sponsor e i partner possiamo elencare Inflexion, ELITE, Germany Trade & Invest e PR Newswire.

Twitter: @The_EBAs

Facebook: www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn: la pagina aziendale “The European Business Awards”

Instagram: the_ebas

Informazioni su Inflexion: Inflexion e’ una premiata azienda di private equity di fascia media, che investe da 10 a 250 milioni di euro in quote di maggioranza o minoranza in tutti i settori.

Essendo un’azienda fondata da imprenditori 20 anni fa, supporta le attivita’ imprenditoriali ad alta crescita con team di gestione ambiziosi e si presta come partner per accelerare la crescita. Sostiene le aziende nell’accesso alla fase successiva di crescita attraverso l’espansione internazionale, fusioni e acquisizioni, competenze digitali, innovazioni operative, gestione dei talenti e accesso alla rete Inflexion. Grazie ai nostri esperti in Asia, America Latina, Medio Oriente, India e Stati Uniti, le nostre aziende partecipate beneficiano di un accesso privilegiato a questi mercati in crescita. www.inflexion.com

Informazioni ELITE: ELITE e’ un programma completo studiato per condividere le migliori prassi e incrementare le opportunita’ di crescita per le aziende in rapida evoluzione, con particolare attenzione alla comprensione dei mercati dei capitali. ELITE e’ un programma innovativa basato su un modello di formazione e tutoraggio esclusivi, supportato dalla possibilita’ di accedere alla comunita’ imprenditoriale e finanziaria. Il suo scopo e’ preparare le aziende alla successiva fase di crescita e investimento. Per ulteriori informazioni sul programma, sulle aziende e per leggere l’intero elenco di partner, visitare il sito www.elite-growth.com

Informazioni su Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest e’ l’agenzia di sviluppo economico della Repubblica federale tedesca. La societa’ contribuisce a creare e garantire ulteriori opportunita’ di occupazione, rafforzando la Germania come sito d’interesse economico. Con oltre 50 uffici in Germania e all’estero, e con la sua rete di partner in tutto il mondo, Germany Trade & Invest, supporta le aziende tedesche che entrano nei mercati esteri, promuove la Germania come sito d’interesse economico e aiuta le aziende straniere che si posizionano in Germania.

Informazioni su PR Newswire: PR Newswire e’ il principale provider globale di strumenti di comunicazione aziendale e PR che consentono ai clienti di distribuire notizie e contenuti pregnanti. Distribuiamo i contenuti dei nostri clienti sui canali media tradizionali, digitali e social in tempo reale, con un sistema di comunicazione e monitoraggio pienamente operativo. Combinando la rete di ottimizzazione e distribuzione di contenuti multiculturali e multicanale piu’ grande al mondo con strumenti e piattaforme completi per il flusso di lavoro, PR Newswire consente alle imprese di tutto il mondo di approfittare delle opportunita’ ovunque si presentino. PR Newswire e’ al servizio di decine di migliaia di clienti con sede in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia-Pacifico. Per ulteriori informazioni su PR Newswire, visitare www.prnewswire.co.uk

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/838732/Winner_2018.jpg

