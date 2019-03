Cina: confartigianato veneto, via della seta? no a pregiudizi ma regole di reciprocita (2)

(AdnKronos) – La Cina e in forte crescita, attualmente e la seconda potenza economica mondiale ma presto diventera la prima, con un tasso di crescita, registrato negli ultimi trent’anni, che si attesta intorno al 10%, ed e destinata a recitare presto un ruolo importante nella scena geopolitica mondiale.

“No ai pregiudizi ideologici, No ad inutili barriere (dazi) distorsive del mercato, non dobbiamo puntare sulla quantita dei prodotti, perche perderemo sempre, bensi sulla qualita del Made in Italy, soprattutto nel settore manifatturiero della piccola e media impresa. Dico invece Si alla introduzione di regole di reciprocita e di sviluppo sostenibile, Si ad introdurre standard di qualita dei prodotti seriamente controllati, Si, in questo caso, all’intervento strategico dello Stato italiano e ad una governance europea. Con un player cosi forte serve il contributo di tutti. I cinesi sono bravi, verranno qui con l’intento di conquistarci economicamente e noi dobbiamo capire cosa vogliono e qual e il progetto della ‘Via della Seta’, che non riguarda solo Venezia e il Veneto, ma tutto il mondo”, conclude Bonomo.

