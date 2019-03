Autista privato (NCC) in vacanza? Non e’ un lusso e ha molti vantaggi

(Foggia, 21 marzo 2019) – Foggia, 21 marzo 2019 – E’ opinione comune che il costo di un autista privato sia sensibilmente maggiore rispetto ad altre soluzioni, ritenendo, la stragrande maggioranza delle persone, che un autista a completa disposizione del cliente rappresenti in qualche modo un ‘lusso – riservato a una cerchia ristretta di persone. In realta’, si tratta quasi di un luogo comune, o comunque di un’affermazione dettata dalla mancanza di informazioni al riguardo, che inducono spesso a scegliere un mezzo di trasporto poco conveniente e dispendioso per le proprie possibilita’. Molte volte, avere a disposizione un autista privato puo’ risultare, al contrario, vantaggioso, non soltanto sotto il profilo economico ma anche dal punto di vista della comodita’. Avere a disposizione un professionista in grado di accompagnare un cliente da un luogo all’altro in breve tempo puo’ rivelarsi proficuo, vantaggioso dal punto di vista economico e conveniente sotto il profilo temporale (basti pensare che un autista privato sara’ a disposizione del cliente in qualsiasi orario, e sara’ disposto a compiere brevi o lunghi tragitti, anche nel corso dello stesso giorno).

Cos’e’ esattamente il servizio di autonoleggio con conducente privato (NCC)

Il servizio di autonoleggio con conducente privato puo’ essere considerato un servizio all’avanguardia, che permette al cliente di usufruire di un conducente privato a un prezzo contenuto e senza alcuna preoccupazione. Coloro che usufruiscono di questo servizio, in particolare, avranno la possibilita’ di spostarsi da un luogo all’altro con assoluta comodita’, senza essere costretti ad attendere orari improbabili per spostarsi in qualsiasi momento della giornata. Il servizio risulta particolarmente comodo per coloro che, per motivi di lavoro, hanno la necessita’ di spostarsi da un luogo all’altro; naturalmente, e’ usufruibile anche da turisti e visitatori occasionali, che desiderano soggiornare senza doversi preoccupare di orari ed eventuali ritardi di taxi, bus e altri mezzi di trasporto pubblico.

I vantaggi che risiedono nella scelta del servizio possono essere riassunti nei seguenti: •Comodita’ e convenienza nei lunghi tragitti; •Conoscenza adeguata del territorio; •Possibilita’ di scegliere l’auto di proprio piacimento; •Relax e liberta’ durante il viaggio.

Con il servizio di noleggio auto con conducente, il cliente ha la possibilita’ di rilassarsi durante gli spostamenti, senza preoccuparsi del traffico e delle strade (l’autista si occupera’, infatti, di qualsiasi incombenza, e la sua unica preoccupazione sara’ di permettere al cliente di raggiungere la destinazione in minor tempo possibile). Un ulteriore vantaggio deriva da fatto che l’autista, ovviamente, ha una perfetta conoscenza del territorio, ed e’ in grado di percorrere le vie meno trafficate per raggiungere la destinazione, senza correre il rischio di trovare caos e strade bloccate, che porterebbero un disagio al cliente. Il servizio e’ in grado di offrire una particolare comodita’ soprattutto per i lunghi tragitti, come quelli extraurbani (rispetto a un comune taxi, il costo e’ decisamente minore, soprattutto per gli spostamenti extraurbani). Come si puo’ notare da quanto detto, in televisione e in altre fonti d’informazione si parla spesso del servizio in un modo totalmente diverso, facendo apparire lo stesso come inutile ed eccessivamente costoso. Attualmente, il servizio e’ sempre piu’ diffuso, soprattutto nelle medie o grandi citta’, come ad esempio Milano, Torino e Roma, e sono sempre di piu’ i clienti che decidono di affidarsi a questo sistema innovativo, che consente peraltro di scegliere un’auto di proprio gradimento (i clienti possono scegliere l’auto piu’ adatta alle proprie esigenze di viaggio, piccola, grande o media).

Differenze tra servizio di noleggio auto con conducente (NCC) e taxi

Le differenze tra servizio di noleggio auto con conducente e i taxi sono numerose, a cominciare dal prezzo del servizio: mentre i taxi si fanno pagare in base ai km percorsi dall’autista, il servizio di noleggio e’ usufruibile dietro pagamento di un prezzo prestabilito e fisso. Come ben si puo’ immaginare, peraltro, i taxi in genere prevedono una tariffa in base ai km percorsi, ma con questa metodologia, ovviamente, puo’ succedere che il tassista allunghi consapevolmente il tragitto, percorrendo di proposito una strada piu’ lunga (la conseguenza sara’ che il cliente si trovera’ a pagare un prezzo molto piu’ oneroso rispetto ad altre soluzioni). Molti clienti si affidano alla buona fede dei tassisti e alla presunta ‘praticita’ – di questo mezzo di trasporto, ignorando che puo’ rivelarsi molto piu’ costoso rispetto a un autista privato. Uno dei motivi principali per il quale si consiglia di scegliere il servizio consiste proprio nell’estrema comodita’ dello stesso, unitamente ai costi minori rispetto a un taxi.

Altre differenze tra il noleggio auto con conducente e i taxi possono essere riassunte nei seguenti punti: •Possibilita’ di prenotare il servizio con autista; •Maggiore comodita’ e velocita’ di trasporto.

La possibilita’ di prenotare di cui gode il cliente, consente di differenziare nettamente questo servizio dai comuni taxi. Per usufruire di un taxi, infatti, un cliente deve chiamarlo ogni qualvolta ve ne sia la necessita’, con una rilevante perdita di tempo (il cliente, dopo la chiamata, dovra’ aspettare il tassista, e questo rappresenta una scomodita’ non indifferente, soprattutto per chi ha la necessita’ di spostarsi continuamente durante la giornata).

Il servizio di noleggio auto con autista privato, invece, puo’ essere prenotato, in modo che l’autista si ponga a immediata disposizione del cliente, senza farlo attendere, gia’ dal momento del suo arrivo in aeroporto o stazione, come con le auto NCC di www.taxi-airports-transfer.com. La velocita’ di trasporto, invece, rispetto al taxi, consiste nel fatto che l’autista, conoscendo perfettamente il territorio, percorrera’ la strada meno trafficata, non avendo alcun interesse ad allungare il percorso. Complessivamente, si puo’ ritenere che il servizio di noleggio con autista sia conveniente soprattutto per i lunghi tragitti, collocandosi indubbiamente tra le migliori scelte di trasporto esistenti.

