Ambiente: in veneto torna il festival della bonifica ‘terrevolute’

Padova, 21 mar. (AdnKronos) – Torna Terrevolute, la seconda edizione del Festival della Bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Dona di Piave con un approfondimento sull’acqua come fattore di rischio e opportunita di sviluppo per i territori. Il focus e ancora una volta il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tema che si pone essere al centro del dibattito nazionale grazie a una iniziativa promossa dagli 11 Consorzi di Bonifica della Regione Veneto, con il sostegno dell’Universita degli Studi di Padova e dell’Anbi Veneto.

Dalla tempesta Vaia, che lo scorso autunno mise in ginocchio buona parte del Veneto, alla ‘sostanza organica ‘, fondamentale per rendere i terreni fertili e ottimizzare il consumo d’acqua in ambito agricolo. Le tematiche, il programma e gli obiettivi saranno presentati domani con inizio alle ore 9 a Padova nell’Auditorium dell’Orto Botanico, durante l’incontro-tavola rotonda ‘Per uno sviluppo sostenibile e partecipato dei Territori di Bonifica ‘ organizzato nel contesto della Giornata Mondiale dell’Acqua dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione e dall’Universita degli Studi di Padova, in collaborazione con Anbi Veneto.

(Adnkronos)