“Stadio Roma non e’ a rischio”

Roma, 20 mar. Come gia’ avvenuto nel caso degli arresti del 13 giugno 2018, l’operazione scattata oggi a Roma che ha coinvolto il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vitonon mette a rischio la realizzazione dello Stadio e l’As Roma non c’entra nulla nell’inchiesta. E’ quanto si apprende da fonti della Procura di Roma. Gli inquirenti ritengono che De Vito non abbia tutelato l’interesse pubblico in modo imparziale perche’ era a libro paga del costruttore Parnasi.

(Adnkronos)