Siccita: coldiretti padova, irrigazione di soccorso nei campi

Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Ormai e emergenza siccita in tutta la provincia, in particolare nella Bassa Padovana dove le falde si stanno progressivamente abbassando e dove gli agricoltori stanno gia ricorrendo all’irrigazione di soccorso. In questi giorni, spiega Coldiretti Padova, nella zona dell’Estense e del Montagnanese, dai campi faticano a germogliare colture come il mais e la barbabietola proprio per la scarsita d’acqua. Questo sta costringendo gli agricoltori ad irrigare decisamente fuori stagione, sobbarcandosi dei costi non indifferenti ancora prima che le piante emergano dal terreno. Se a breve non dovesse piovere saranno a rischio le coltivazioni non raggiunte dall’irrigazione.

‘E’ anche questo un effetto del cambiamento climatico con il quale ormai facciamo i conti da anni – spiega Giovanni Roncalli, direttore di Coldiretti Padova – tra prolungati periodi di siccita, fenomeni intensi e violenti come abbondanti precipitazioni o vento forte, ma anche gelate tardive, come la scorsa settimana, e l’impatto sempre piu evidente degli insetti ‘alieni ‘. Sulla gestione della risorsa idrica stiamo lavorando da tempo, insieme ai Consorzi di Bonifica, per fare in modo che le coltivazioni possano essere irrigate con nuovi sistemi e strutture che consentano un minore e piu efficiente consumo d’acqua”.

(Adnkronos)