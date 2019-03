Siccita: coldiretti padova, irrigazione di soccorso nei campi (2)

(AdnKronos) – “Quest’anno abbiamo ottenuto che anche nei finanziamenti regionali del Piano di Sviluppo Rurale siano previsti gli impianti per l’irrigazione a basso impatto ambientale. L’acqua e un bene prezioso che va gestito con attenzione e costanza, e in questo i Consorzi di Bonifica ricoprono un ruolo strategico fondamentale per garantire un futuro alla nostra agricoltura ma anche all’ecosistema delle nostre campagne ‘, spiega.

Nel caso le semine delle scorse settimane non vadano a buon fine le aziende agricole assicurate hanno a disposizione un ulteriore strumento di tutela del reddito, tramite il Condifesa Padova, il consorzio che si occupa delle assicurazioni agevolate per il settore primario. ‘Le aziende che al momento della semina hanno sottoscritto l’assicurazione – spiega Tiziano Girotto, direttore di Condifesa Padova – potranno accedere al contributo del Fondo Mutualistico che copre i costi di risemina nel caso in cui le coltivazioni non emergano dal terreno sia per siccita che per allagamento o eccesso di pioggia. E’ questa una delle numerose soluzioni di tutela del reddito che stiamo illustrando in occasione delle assemblee in corso in questi giorni ‘.

(Adnkronos)