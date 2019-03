Pmi: farnesina e mise fanno tappa a venezia per presentare ‘l’italia che funziona’

Venezia, 20 mar. (AdnKronos) – Venerdi 22 marzo, alle ore 10 nella sede di Unioncamere Veneto a Marghera fa tappa il roadshow ‘L’Italia che funziona ‘ del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Farnesina) e il Ministero dello Sviluppo Economico, per presentare alle imprese del territorio gli strumenti e gli incentivi messi in campo dal Governo a sostegno del sistema imprenditoriale.

L’iniziativa istituzionale promossa sul territorio regionale da Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e Unioncamere del Veneto e che vede la presenza del Sottosegretario di Stato della Farnesina, con delega alle Imprese, Manlio di Stefano, si configura come un momento utile per conoscere le attivita e i finanziamenti che Farnesina, MISE, Gruppo Casa Depositi e Prestiti mettono a disposizione per lo sviluppo delle PMI nel nostro Paese e per la crescita sui mercati esteri.

(Adnkronos)