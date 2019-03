Pmi: farnesina e mise fanno tappa a venezia per presentare ‘l’italia che funziona’ (2)

(AdnKronos) – In particolare verranno illustrati gli incentivi che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione per l’avvio di una nuova impresa, investimenti in innovazione, la crescita, il rafforzamento patrimoniale, gli investimenti in macchinari, impianti e software, l’internazionalizzazione, gli investimenti in formazione, in ricerca e sviluppo, in efficienza energetica, in nuove assunzioni, fino ad arrivare agli sgravi fiscali e ai programmi di agevolazioni per le Zone Franche urbane.

Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti presenta invece i finanziamenti per le imprese contenuti nel Piano Industriale 2019/2020 che prevede di mobilitare nel triennio 83 miliardi di euro di risorse per favorire l’innovazione e la crescita anche internazionale delle imprese italiane.

