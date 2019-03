parco Iris, fermata la moria di pesci

Si e’ fermata la moria di pesci nel laghetto del parco Iris, mentre arrivano nuovi dati sulle cause del fenomeno che aveva colpito i frequentatori del grande parco.

“I tecnici del settore sono intervenuti prontamente coinvolgendo anche Arpav e Servizio Veterinario – spiega l’assessora al verde, Chiara Gallani – Al momento, complice anche il cambiamento di temperatura e i nostri interventi, l’acqua appare pulita e la moria si e’ fermata, anche se l’attenzione e’ ancora alta e le indagini continuano. I pesci morti analizzati presentano parassiti esterni e interni e risultano colpiti da un fungo. Ulteriori approfondimenti sono in corso da parte del Servizio Veterinario, ma sembra che la moria sia dovuta ad un virus. Stanno procedendo comunque tutti i controlli per arrivare a capire con esattezza le cause del fenomeno” .

In particolare l’attenzione e’ focalizzata sulla qualita’ dell’acqua del laghetto e sulle condizioni di vita dei pesci: “Un laghetto in un parco cittadino e’ per sua natura un ecosistema delicato e per questo esige rispetto e attenzione – continua l’assessora Gallani – Purtroppo molte persone, con le migliori intenzioni, portano animali (pesci o anche tartarughe) di loro iniziativa o danno loro da mangiare. Non sempre questi comportamenti sono positivi. La sovrappopolazione infatti puo’ diventare un problema e dare vita a fenomeni come quelli che abbiamo visto in questi giorni. Da parte nostra proseguiremo con gli interventi per migliorare le condizioni di vita di questi animali, ma stiamo pensando anche a una campagna informativa per dare indicazioni sui migliori comportanti da tenere in queste situazioni” .

