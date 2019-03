Lombard International: Risultati finanziari 2018

– Lombard International, fra le societa’ leader a livello internazionale in soluzioni di pianificazione patrimoniale rivolte a privati con ingenti patrimoni, alle loro famiglie e a istituzioni, ha annunciato oggi i risultati finanziari del 2018. Questi risultati riflettono la forza della proposta di valore della societa’ e testimoniano l’esperienza e l’agilita’ del team globale di Lombard International. Essi sottolineano l’impegno dell’azienda nel costante sviluppo delle proprie soluzioni patrimoniali e delle capacita’ dei propri servizi per guidare una crescita sostenuta nel lungo termine.

Commentando i risultati, John Hillman, Group Chief Executive di Lombard International, ha dichiarato: “Il 2018 e’ stato un altro anno di successo per Lombard International, che ha proseguito l’espansione delle sue capacita’ globali e investimenti nel campo dell’innovazione e della tecnologia. Malgrado le difficolta’ geopolitiche e macroeconomiche a livello mondiale, abbiamo conseguito una solida prestazione, che ci mette nella posizione di cogliere le opportunita’ che si presenteranno nel 2019.

Comprendiamo bene le preoccupazioni che attanagliano i nostri clienti e partner di fronte alla crescente incertezza geopolitica. Siamo consapevoli dell’impatto di tali problematiche sulla creazione di ricchezza e sui destini finanziari. E’ proprio in questi periodi di incertezza e di sfida che le soluzioni e i servizi che forniamo diventano ancora piu’ cruciali. Aiutiamo i nostri clienti e i loro consulenti anavigare in queste condizioni di mercato impegnative, per far si’ che il loro patrimonio sia protetto, trasferibile e trasmesso alle future generazioni in maniera sostenibile.”

Presenza globale

Negli ultimi 12 mesi, la societa’ ha ulteriormente ampliato le sue attivita’ in tutto il mondo, costruendo una presenza assolutamente unica e rendendo possibile una prospettiva globale integrata per servire al meglio i clienti e i loro consulenti, indipendentemente da dove essi risiedano.

Innovazione

Lombard International ha altresi’ annunciato il lancio del suo Idea Lab. Si tratta di un progetto pensato per sviluppare il capitale intellettuale e la cultura dell’innovazione, promuovendo nuovi prodotti, nuovi mercati e iniziative di crescita all’interno del Gruppo. L’impegno per l’innovazione permette alla societa’ di mantenere la posizione di leader sul mercato nonche’ di continuare a offrire a clienti e partner soluzioni e servizi di altissimo livello.

Lombard International Assurance

Lombard International Assurance e’ un fornitore leader di soluzioni patrimoniali basate sull’assicurazione vita con oltre 25 anni di esperienza. Abbiamo le competenze e l’esperienza per offrire soluzioni di strutturazione patrimoniale agli UHNW e alle loro famiglie, nonche’ alle istituzioni in tutto il mondo usando prodotti unit-linked.

Il gruppo Lombard International e’ stato costituito a settembre 2015. Ha le proprie sedi legali a Lussemburgo e Philadelphia e offre soluzioni di pianificazione patrimoniale in piu’ di 20 mercati negli Stati Uniti, Europa, Asia e America Latina. Il gruppo e’ in grado di fornire soluzioni di pianificazione patrimoniale conformi in molteplici giurisdizioni a livello globale grazie anche ad una profonda conoscenza delle culture e delle esigenze locali.

Al 31 dicembre 2018, il patrimonio amministrato globale supera i 41,5 miliardi di euro. Il nostro team internazionale forte di circa 500 persone, include oltre 60 tecnici esperti e piu’ di 100 professionisti di client service specializzati in diverse giurisdizioni.

Lombard International e’ di proprieta’ dei Fondi gestiti da Blackstone. Blackstone Group L.P. e’ una delle principali societa’ di investimento al mondo, con un patrimonio in gestione di 472 miliardi di dollari (al 31 dicembre 2018).

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)