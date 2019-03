Lavoro: da regione veneto ulteriori 7 mln per tirocini e formazione over 30

Venezia, 20 mar. (AdnKronos) – Il termine tecnico e ‘work experience’, esperienza di lavoro proposta agli over 30. Destinatari: gli adulti disoccupati o inoccupati, per incentivarne e accompagnarne l’inserimento lavorativo. Dal 2012 ad oggi la Regione Veneto ha investito 38 milioni di euro (risorse FSE) per sostenere i progetti di ‘work experience’ declinati dagli enti di formazione, le aziende e i partner privati che si sono fatti carico del tirocinio, i tutor per gli inserimenti occupazionali, nonche l’indennita (dai 3 ai 6 euro l’ora) per i partecipanti. Per il 2019-20 la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al lavoro Elena Donazzan, ha rifinanziato con altri 7 milioni di euro le ‘work experience’ per chi ha piu di trent’anni e non ha un lavoro.

‘Se il Veneto ha recuperato tutti i posti di lavoro persi dal 2008 negli anni della ‘grande crisi’ e, anzi, vede incrementare gli occupati il merito e anche dei percorsi professionalizzanti e specialistici che da sette anni la Regione ha proposto alle persone senza un lavoro o disoccupate da lungo tempo e prive di ammortizzatori ‘, mette in evidenza l’assessore Donazzan.

Dal 2015 al 2017 (ultimo anno per cui la rilevazione a 12 mesi dalla conclusione del progetto e completa) i progetti di ‘work experience’ hanno coinvolti 4293 inoccupati o disoccupati, di cui oltre 2300 donne. Uno su tre ha trovato lavoro stabile, oltre il 50 per cento ha avuto almeno una esperienza di lavoro nei sei mesi successivi.

(Adnkronos)