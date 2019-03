La Fondazione Istituto Italiano per il calcestruzzo assieme alla Regione Autonoma della Val d’Aosta per la “Durabilita’ delle opere in c

(Aosta, 20 marzo 2019) – Aosta 20 marzo 2019 – Il segreto della qualita’ dei materiali da costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche al centro dell’iniziativa ‘Durabilita’ delle opere in calcestruzzo – che si e’ tenuta ad Aosta, giovedi’ 14 e venerdi’ 15 marzo, con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri, l’ordine degli architetti, collegio regionale dei geometri e geometri laureati della Valle D’Aosta.

L’evento e’ stato articolato in due seminari formativi, co-organizzati dalla Fondazione Istituto Italiano per il Calcestruzzo e dalla Regione Autonoma della Valle D’Aosta, della durata di 3 ore il giovedi’ e 4 ore il seminario del venerdi’, tenuti dal geometra Silvio Cocco e dalla dottoressa Valeria Campioni, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione IIC.

Nei seminari sono stati affrontati temi inerenti alle specifiche peculiarita’ di alcuni calcestruzzi e i migliori mix design e protocolli esecutivi per comporre un calcestruzzo che possa avere delle ottime performance in termini di durata, di impermeabilita’ e resistenza a tutte le classi d’esposizione.

Il primo incontro, svolto all’Assessorato Opere pubbliche, era riservato a dirigenti, tecnici e professionisti della Regione responsabili di opere in calcestruzzo quali traforo del San Bernardo, Fre’jus e in generale delle infrastrutture. In questo primo incontro si sono approfonditi i temi inerenti alla manutenzione delle opere pubbliche. I partecipanti hanno potuto conoscere gli strumenti per valutare le opere in calcestruzzo e manutenerle al meglio.

Nella giornata di venerdi’, al Hostellerie du Cheval Blanc, la Fondazione si e’ rivolta a circa 150 tra ingegneri, architetti e geometri replicando il seminario sulla durabilita’, per dare in questo caso una serie di approfondimenti sui materiali, sulle loro composizioni, produzioni e messe in opera per ottenere manufatti durabili con caratteristiche tecniche innovative di alto livello.

Nella mattina di venerdi’, il presidente Cocco ha visitato un istituto per geometri con il quale ha discusso la possibilita’ di un accordo per la realizzazione di alcuni corsi di specializzazione dedicati agli studenti per la qualifica di “Tecnologo del calcestruzzo – .

‘Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa voluta dalla Regione – afferma Silvio Cocco, presidente e fondatore dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo – perche’ ha permesso a tanti professionisti di migliorare la propria conoscenza in un settore molto particolare come quello del calcestruzzo e della manutenzione delle opere realizzate con questo materiale. Si tratta di una questione molto attuale che richiede un impegno costante. Per quanto ci riguarda, lavoriamo ormai da molti decenni nella ricerca per rendere le costruzioni sempre piu’ durevoli e sicure – .

L’Istituto Italiano per il Calcestruzzo – I.I.C. – e’ un’associazione no-profit. Il suo statuto prevede attivita’ di ricerca e di assistenza tecnica da mettere a disposizione di chi, avendo come ‘campo – di interesse il mercato delle costruzioni, senta la necessita’ di approfondire e confrontare le proprie conoscenze e necessita’ con esperti dei vari settori: enti pubblici, progettisti, direzioni lavori, imprese produttori di cemento, produttori di calcestruzzo. L’Istituto dispone di uffici direzionali, di aule per la formazione, di un laboratorio di ricerca sperimentale e prove materiali (chimico, chimico-fisico, e fisico-meccanico) e di alcuni laboratori mobili. L’Istituto ha concordato collaborazioni con Universita’ italiane ed estere, con Enti di formazione-lavoro e importanti studi legali. Questa articolata struttura consente di offrire consulenze, perizie legali e seminari di aggiornamento professionali. L’Istituto Italiano per il Calcestruzzo, attraverso la sua fondazione, e’ impegnato in attivita’ di formazione gratuita sia a livello universitario, con il Politecnico di Milano all’interno del corso di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, sia a giovani diplomandi, ovvero coloro che frequentano 3, 4 e 5 anno di Istituti per Geometri. Dal 2004 ad oggi l’Istituto, fondato e presieduto dal geometra Cocco, ha formato circa 350 ragazzi conferendogli la carica di ‘Tecnologo del calcestruzzo – . Obiettivo della Fondazione IIC e’ fare cultura sulla qualita’ del calcestruzzo e responsabilizzare i progettisti del domani a lavorare in modo corretto per ottenere la migliore qualita’ possibile per il bene della collettivita’. In questa opera dal forte valore sociale, Silvio Cocco e’ affiancato dalla chimica Valeria Campioni, vicepresidente della Fondazione.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)