Il Serapeo. Prospettive inedite.Apertura di un nuovo percorso di visita

(Villa Adriana, 22 marzo 2019) – Villa Adriana, 22 marzo 2019 – L’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este – Villae, diretto da Andrea Bruciati, apre dal 22 marzo un nuovo percorso di visita a Villa Adriana, svelando agli sguardi dei visitatori angoli nascosti e inedite prospettive del Serapeo, rimasto sinora inaccessibile per motivi di sicurezza.

Il complesso Canopo – Serapeo costituisce uno degli scenari piu’ suggestivi e amati della Villa, palcoscenico e grande spazio per la rappresentazione del potere attraverso feste e banchetti spettacolari, arricchito da mirabolanti ed eccezionali, per l’epoca, giochi d’acqua. L’apertura di un nuovo percorso consente di entrare nei luoghi privilegiati e lussuosi frequentati da Adriano (117-138 d. C.) e di ammirare dall’alto la volta del Serapeo, nonche’ uno scorcio del tutto inusuale del Canopo. La prospettiva di visita media nuove conoscenze e rappresentazioni della Villa, avvicinando lo sguardo dei contemporanei a quello dell’imperatore.

‘Se il Teatro Marittimo e’ la zona privata, intima e riservata di Villa Adriana -commenta il direttore, Andrea Bruciati- il Serapeo e’ il cuore della mondanita’. Entrare nel labirinto di ambienti, cunicoli e sottoscala, e’ in fondo come entrare nelle stanze del dio. Fino ad oggi il Serapeo ha sempre mostrato la sua facciata, offrendo di se’ un’immagine bidimensionale, ora si coglie tutta la profondita’, la sua organicita’ e complessita”.

Apertura dal 22 marzo, con ingresso a gruppiu’ contingentati, accompagnati dal personale di Coopculture con biglietto aggiuntivo.

Informazioni e prenotazioni:0774-382733, [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)