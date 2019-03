I 10 nemici delle competenze: come riconoscerli e sconfiggerli

(Milano, 20 marzo 2019) – Estratto dal tredicesimo numero di Weconomy ‘Kill Skill – , realizzato dalla Service Design Company Logotel,il contributo di Daniele Cerra, Digital Innovation Officer Logotel, propone una punto di vista laterale per affrontare il tema delle competenze. A partire da cosa blocca i processi di apprendimento ed evoluzione delle persone, ecco 10 idee utili a manager, imprenditori e a chiunque abbia intrapreso un percorso di aggiornamento professionale per innescare – e mantenere attiva – la motivazione nelle persone

Milano, 20 marzo 2019 – Quando si parla di skill, spesso il dibattito si si concentra sulle etichette. Esistono moltissime analisi sulle competenze del futuro. Raramente si mette a fuoco cosa, invece, impedisce alle persone di continuare a imparare. Perche’, oggi, l’apprendimento deve essere continuo e duraturo, deve abilitare a fare qualcosa di rilevante, non solo nel mondo del lavoro. E’ uno dei punti di vista di Kill Skill, il tredicesimo numero di Weconomy, la piattaforma Logotel dedicata all’economia collaborativa. In Kill Skill (liberamente scaricabile a questo indirizzo), Daniele Cerra – Digital Innovation Officer in Logotel – ha costruito un racconto straniante, una prospettiva che da’ nome e cognome ai ‘nemici delle competenze – : dieci ninja che limitano l’iniziativa delle persone. Perche’, nella visione di Weconomy, la motivazione e’ uno degli ingredienti chiave per abilitare le persone. Come in tutte le storie, ci sono insegnamenti utili: Cerra propone dieci idee per aiutare, manager e imprenditori ad attivare percorsi motivanti che diano concretezza ai percorsi di innovazione, change management e digital transformation che molte imprese stanno affrontando.

La psicologia della motivazioneOltre che dall’esperienza Logotel, i concetti sintetizzati in questo articolo sono tratti da alcune consistenti teorie psicologiche che si stanno diffondendo sempre di piu’ in contesti aziendali. Si tratta dell’Attachment Theory di John Bowlby e della Self-determination Theory di Ryan & Deci. Vista la complessita’ e l’ampiezza degli ambiti applicativi, per chi volesse iniziare ad approfondire questi temi, consigliamo di restringere le ricerche su testi di riferimento – che per lo piu’ hanno una natura scientifica per addetti ai lavori – aggiungendo ‘at work – o ‘in organizations – ai nomi delle due teorie.

Get Ready…Ecco l’elenco di trucchi che ti permetteranno di sconfiggere le tecniche che i dieci avversari proveranno a usare per evitare che chiunque, nella nostra organizzazione, possa trovare i propri ‘perche’ – : quei perche’ che lo porteranno a impiegare professionalmente le migliori risorse personali, generando valore per l’azienda passando per un significativo e meritato appagamento personale.

Go!Primo Ninja. Attacchera’ la motivazione dall’alto: la trattera’ come una competenza che qualcuno ha deciso di installare meccanicamente nella testa delle persone della tua organizzazione. Decidera’ a tavolino di effettuare corsi, eventi, verifiche e misurazioni esattamente come se si trattasse di una competenza da padroneggiare o una conoscenza da acquisire. E se questa motivazione non ‘la imparano – … dira’ che piu’ di cosi’ non avrebbe potuto fare.

Non ci cascare… i perche’ delle persone si scoprono, non si iniettano!

Secondo Ninja. Usera’ tecniche ultrasoniche: urlera’ con decisione slogan, visioni, valori e sfide: quando sara’ certo che i messaggi siano arrivati forti e chiari, opporra’ resistenza passiva per evitare che la tua impresa diventi un sistema azienda-persona che dia concretezza e coerenza a tutto cio’.

Non demordere, punta tutto sulla creazione di un contesto dove chi vuole e sa… e’ messo in condizioni di poter fare!

Terzo Ninja. E’ esperto di lavaggio del cervello. Millantera’ che, per motivare tutti, basta trovare un buon grande motivo: provera’ a convincerti dicendoti che, se qualcosa motiva lui e te, questo qualcosa sara’ sufficiente per motivare e stimolare anche gli altri. E dira’ che se cosi’ non fosse, gli altri sono inadatti, sbagliati…

Quando agira’ cosi’, dovrai adottare con umilta’ il punto di vista ‘degli altri – . Diventa un designer della motivazione e scopri le intersezioni tra cosa sia importante per loro e per la tua organizzazione!

Quarto Ninja. Agira’ di soppiatto, dietro le quinte. Fara’ di tutto perche’ qualsiasi piacere personale nello svolgere le attivita’ professionali venga contrastato e ogni contributo personale, che modifichi il ‘manuale del come deve essere fatto – , sia azzerato. Il principale obiettivo del sicario e’ uccidere la motivazione intrinseca, quella legata al piacere e alla soddisfazione che si prova nello svolgere il proprio lavoro.

Innaffia la motivazione intrinseca in continuazione: metti le persone al centro e passa da ‘questo e’ quello che devi fare – al ‘costruiamo un contesto nel quale potresti dare il meglio di te – .

Quinto Ninja. Avvelenera’ le iniziative autonome tentando di anestetizzare il desiderio di contribuire all’organizzazione delle persone che ne fanno parte. Esercitera’ iper-controllo e dara’ grande evidenza a rischi ed errori commessi da altri. Fomentera’ la paura facendo vedere cosa succede quando qualcuno sbaglia… e col tempo tutti impareranno che ‘e’ meglio non provare – e anche i piu’ auto-motivati smetteranno di esserlo.

Metti le basi perche’ nella tua organizzazione ci siano sufficienti margini di manovra in modo che chi si vuole prendere delle responsabilita’, possa farlo.

Sesto Ninja. Usera’ l’inganno e le false promesse per farti cadere in trappola. Mentre tu faticherai a creare le condizioni nelle quali ognuno possa trovare il proprio appagante perche’, lui ti suggerira’ la via breve, quella usata da tutti per ‘motivare – : lanciare iniziative bastone e carota, puntando tutto sull’incentivazione economica e promesse di reward di altra natura.

Sconfiggilo continuando per la tua strada, perche’ hai gia’ visto che, quando i reward cessano, solo chi e’ veramente motivato continua a dare il 100% di quanto e’ capace.

Settimo Ninja. Usera’ la potente tecnica del feedback invisibile. Ogniqualvolta qualcuno esprimera’ un feedback sul lavoro di un collega, lo cancellera’, lo azzittira’ e rimuovera’ dalla memoria.

Contrastalo con il buon esempio, dando feedback inequivocabili e chiedendone alle persone con cui lavori. Stimola e rendi socialmente gradito il concetto di feedback costruttivo, anche quello non positivo. Ogni feedback (positivo o negativo che sia) e’ un potente riconoscimento al percorso di sviluppo delle capacita’ individuali e stimola la motivazione intrinseca legata all’autopercezione della competenza personale.

Ottavo Ninja. Insinuera’ zizzania e tentera’ di rompere i legami nell’organizzazione. Con le sue tecniche dissuadera’ il nascere o il proliferare di team affiatati, fara’ guardare di cattivo occhio le relazioni interpersonali non strettamente legate a specifiche attivita’ professionali e soprattutto sabotera’ ogni possibilita’ di sentirsi parte di un ambiente in cui si e’ importanti e ci si possa scambiare attenzioni reciproche.

Per sconfiggerlo, crea occasioni di ascolto attivo per i tuoi colleghi, e affidati a loro quando ne hai bisogno: la relazionalita’ e’ un fattore chiave della motivazione intrinseca: basta non strozzarla perche’ fiorisca.

Nono Ninja. Possiede potenti tecniche di travestimento con le quali confonde le persone. Annebbiera’ le idee parlando di motivazione, ingaggio, commitment e incentivazione come se fossero concetti intercambiabili tra di loro. Provera’ a far credere, per esempio, che un’app di ‘gamificazione – che assegna medaglie e punti equivalga a o – sia sufficiente per – motivare. Il suo obiettivo e’ non farti lavorare davvero sulle condizioni in cui la motivazione individuale possa fiorire e diventare la chiave vincente dell’ingaggio e del commitment.

Punta al cuore del problema, non farti distrarre dalle mode e dalle promesse da bacchetta magica.

Decimo Ninja. E infine l’ultimo avversario. Uno specchio con la tua immagine riflessa e, alle tue spalle, le strade gia’ percorse. Se non credi in te stesso e alle persone che lavorano con te, se non credi che si possa davvero ‘empower – qualcuno solo passando dalla motivazione individuale, e che ciascuno, tu per primo, possa dare qualcosa di estremamente unico, personale e altamente prezioso alla tua organizzazione, allora tutto sara’ inutile.

Trova il tuo perche’, sara’ il sasso che mandera’ in frantumi lo specchio.

Trucco segreto per saltare il livello della motivazione

Troppa fatica per lavorare sulla motivazione? Don’t panic!Nel caso in cui le attivita’ professionali richieste dalle persone della nostra organizzazione siano prettamente esecutive, meccaniche, ripetitive, iperstrutturate, sempre uguali a se’ stesse e che lo saranno per sempre, ci sono due semplici alternative estremamente efficaci tra cui scegliere.

1. Fai riferimento al classico modello incentivo/minaccia per performance. 2. Sostituisci tutti con dei robot.

Le community Logotel. Cosa sono?Una business community e’ un ambiente di lavoro che motiva e coinvolge le persone. Supporta il loro commitment per dare il massimo delle loro performance, nella maniera piu’ soddisfacente possibile e in linea con le esigenze di business

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)