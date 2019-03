conclusa la mobilita’ per il dirigente dei Servizi Sociali

Si e’ conclusa la mobilita’ per la copertura del posto di dirigente Capo Settore Servizi Sociali.

Dalla selezione e’ stato individuato il nome di Sara Bertoldo, che ricopre dal 2015 lo stesso ruolo nel Comune di Vicenza.

“Prosegue il processo di riorganizzazione a cui stiamo lavorando da mesi – spiega l’assessora alle risorse umane, Francesca Benciolini – Il Settore Servizi Sociali e’ per noi strategico e per lavorare al meglio sul lungo periodo aveva bisogno di continuita’. Con la mobilita’ sono state individuate le caratteristiche e le competenze specifiche che servivano. Ora prosegue il concorso per il dirigente dei Servizi Scolastici (il 27 marzo sono previsti gli orali) e nel frattempo si e’ avviato quello per il posto di dirigente del settore lavori pubblici” .

Sara Bertoldo, laureata in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, per il settore Servizi Sociali del Comune di Vicenza si e’ occupata anche di gestione di progetti e di edilizia popolare fino al 2013, per ricoprire poi il ruolo di funzionario nel settore Risorse Umane e Segreteria Generale.

“L’esperienza di questa persona e’ significativa e senz’altro ci sara’ continuita’ con il lavoro svolto fin qui – commenta l’assessora al sociale, Marta Nalin – Ci attendono alcune sfide, con la riorganizzazione e il trasferimento di alcuni uffici e progetti importanti legati allo Sprar e al Reddito di Cittadinanza” .

