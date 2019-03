Con Onlineprinters si puo’ contare su un vasto assortimento di prodotti e metodi di stampa convincenti

– ROMAe FURTH, Germania, 20 marzo 2019 /PRNewswire/ — La pubblicita’ sui tessuti non e’ mai stata tanto apprezzata. Aziende di piccole o grandi dimensioni, studi medici e agenzie, locali e imprese artigianali, gruppiu’ e associazioni – tutti puntano sull’abbigliamento per mettere in risalto al meglio il proprio logo o una frase scelta ad hoc su T-shirt, felpe con cappuccio, camicie e camicette. Dopo i berretti e gli asciugamani, Onlineprinters propone anche un vasto assortimento di abbigliamento uomo, donna e bambino.

“L’abito fa il monaco. I prodotti tessili con branding applicato possono trasformare i propri dipendenti in veri professionisti, i singoli concorrenti in una squadra, gli individualisti in un gruppo”, ne e’ pienamente convinto Christian Wurst, Chief Commercial Officer di Onlineprinters. “L’abbigliamento puo’ trasformarsi effettivamente in una seconda pelle: chi indossa una T-shirt, una camicetta o una camicia con logo, si identifica con la propria azienda, attivita’ commerciale o associazione, segnala il suo senso di appartenenza, rappresenta l’organizzazione di cui fa parte e convoglia verso l’esterno un’immagine positiva”.

Nella categoria “Abbigliamento e Tessuti” del nostro negozio online e’ disponibile un ampio assortimento di T-shirt, polo, canotte, felpe con cappuccio, felpe semplici, giacche, smanicati, camicie e camicette. Questi moderni capiu’ di abbigliamento dalla linea basic assicurano un piacevole comfort e sono disponibili in diversi colori, misure e tagli. A seconda della circostanza e del gruppo target, i clienti possono scegliere fra maglie a maniche lunghe o corte, dal taglio attillato e lineare, con scollo a V o girocollo, con cappuccio o colletto classico, ecc. La stampa puo’ essere applicata, anche con motivi differenti, sia davanti che dietro. I tessuti vengono stampati con il metodo di stampa serigrafica con uno o due colori a tinta piatta della guida Pantone FORMULA GUIDE Solid Coated. Per una qualita’ di stampa ottimale, gli elementi devono essere creati sotto forma di grafiche vettoriali nei dati per la stampa e forniti in un file formato PDF.

Il gruppo Onlineprinters e’ una delle stamperie online piu’ importanti d’Europa, conta piu’ di 1.400 dipendenti e solo l’anno scorso ha prodotto oltre 3 miliardi di mezzi pubblicitari. Oltre 1.500 prodotti (biglietti da visita, carta da lettera, volantini, cataloghi, riviste, sistemi pubblicitari di grande formato) vengono venduti attraverso 18 negozi online a 1.000.000 di clienti di 30 paesi europei. La societa’ e’ nota a livello internazionale con il nome commerciale di Onlineprinters e in Germania con diedruckerei.de. Il leader di mercato britannico Solopress e LaserTryk, il principale attore sul mercato scandinavo, sono ora entrati a far parte del gruppo Onlineprinters.

