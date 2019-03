Caffe’ Aiello, torrefazione 4.0 in Calabria con il contratto di sviluppo

Roma, 20 mar. (Labitalia) – Potenziare la capacita’ produttiva grazie a un nuovo stabilimento nel comune di Rende (Cosenza), con un impianto di torrefazione 4.0 e macchinari per il confezionamento del caffe’. Ma anche ampliare la gamma dei prodotti offerti, arrivando a produrre autonomamente pure caffe’ confezionato in capsule ‘compostabili’. E’ l’obiettivo che si e’ posta Caffe’ Aiello Srl, impresa calabrese controllata dalla famiglia Aiello, che dal 1967 opera nel settore della torrefazione e distribuzione del caffe’. Un obiettivo reso possibile dal contratto di sviluppo – l’incentivo gestito da Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo) che sostiene gli investimenti di aziende di grandi dimensioni – sottoscritto dall’impresa nel settembre 2018.

Il programma, che verra’ realizzato entro la fine del 2020, prevede un investimento complessivo di 12 milioni di euro, di cui 5,4 milioni di agevolazioni concesse, e un impatto occupazionale a regime di 6 nuovi addetti (da 36 a 42) e la trasformazione di 8 contratti da part time a full time.

“Possiamo dire con soddisfazione che il bilancio sul contratto di sviluppo e’ molto positivo, anche se siamo ancora nella fase di rendicontazione. Basti pensare che all’indomani della firma dell’accordo di programma tra la Regione Calabria e il ministero dello Sviluppo economico, quindi con Invitalia, siamo riusciti a ottenere l’ammissibilita’ e dopo 2-3 mesi abbiamo avuto la prima tranche dell’investimento. Insomma, stavolta la buona politica ha fatto centro”, dichiara uno dei due amministratori, Emilio Aiello.

“E’ stato un intervento determinante, lo strumento e’ stato per noi molto importante: ci apre una nuova finestra, anzi un portone, sul mondo del mercato del caffe’ a livello internazionale. Siamo pronti a sfidare qualsiasi tipo di concorrenza perche’ ci ha resi competitivi. Ha fatto si’ che noi ci potessimo dotare di un impianto tecnologicamente all’avanguardia, un impianto 4.0, in grado di soddisfare qualunque tipo di richiesta”, sottolinea.

“Avere un partner come Invitalia – aggiunge – ci ha certamente soddisfatto perche’ ha creduto nel nostro progetto mettendosi a disposizione per qualsiasi tipo di problematica e gestendo insieme ai nostri tecnici in modo esemplare il progetto, sposandolo in toto. Grazie a Invitalia, quindi, siamo riusciti ad avere questo contributo che ci ha resi molto orgogliosi perche’ e’ stata fatta qualcosa di molto importante al Sud”.

“Questo strumento, dunque, e’ un attrattore molto importante per gli investimenti nel nostro Mezzogiorno, che ha tanto bisogno di recuperare questo divario che c’e’ nel mondo della produzione. E il contratto di sviluppo ci da’ modo di poter produrre, di poter assumere personale e di specializzarci sempre di piu’. Il mondo cambia pelle e noi dobbiamo adeguarci alle nuove esigenze del mercato”, conclude Emilio Aiello.

