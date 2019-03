Belluno: a sedico 63enne cade a testa in giu in un pozzetto, morto sul colpo

Belluno, 20 mar. (AdnKronos) – Questa mattina alle ore 8.10, i vigili del fuoco sono stati allertati per un signore caduto in un pozzetto nei pressi della propria abitazione a Seghe di Villa a Sedico: deceduto un 63 enne. L’uomo era intento a chiudere la saracinesca principale della condotta dell’acqua su richiesta dell’idraulico, quando probabilmente per un malore e caduto a testa in giu nel tombino rimanendo con le gambe fuori. I pompieri accorsi da Belluno sono riusciti ad estrarre l’uomo, purtroppo nonostante i soccorsi il personale del suem 118, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.

Subito dopo lo stesso personale dei vigili del fuoco e del suem 118 si sono recati sempre nello stesso comune in via Cal de Messa per un signore ottantenne andato a sbattere con una moto Ape contro una barriera dissuasore parcheggio. L’uomo e stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco privo di segni vitali. Il personale del suem 118 ha praticato la rianimazione cardio polmonare e dopo la ripresa dei segni vitali e stato stabilizzato e trasferito in ospedale.

(Adnkronos)