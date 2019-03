A Milano ‘Lease2019’, il salone del leasing

Milano, 20 mar. – (AdnKronos) – Al via a Milano ‘Lease2019′, la seconda edizione del salone del leasing e del noleggio. Una due giorni che vede il mondo del leasing e del noleggio a lungo termine nuovamente a confronto a Milano. Il Salone e’ promosso da Assilea – Associazione Italiana leasing e organizzato da Newton, con il patrocinio di Ance Lombardia, Andaf, Anie, Assoesco, Ifel, Oam.

L’edizione 2019 e’ incentrata sull’economia del futuro quale orizzonte per le sfide del leasing e del renting, cui sono dedicati 7 tavole rotonde e 6 focus tematici, fra cui Internet of things, Intelligenza artificiale, Fintech, Blockchain. Information technology, E-mobility e transizione energetica.

Presenti 29 espositori, 10 start up e la Business School del Sole24Ore che, con la collaborazione di Assilea, e la partecipazione di Osservatori.net digital innovation del Politecnico di Milano, mette a disposizione spazi e sevizi per l’orientamento ai giovani interessati al settore, per trovare consulenza, consigli, informazioni e presentare la propria candidatura.

‘La storia ci ha insegnato che la tecnologia non puo’ essere fermata e i prossimi 10-15 anni saranno anni di grandi cambiamenti, come mai prima nella storia dell’uomo – , ha spiegato Maurizio Giglioli, vice presidente di Assilea, aprendo i lavori. ‘Auto senza conducente, case autosufficienti, processori neuromorfici in grado di imitare i processi cognitivi del cervello, ampio ricorso alla robotica, cambieranno i beni, la loro percezione di valore e le modalita’ di utilizzo. Per questo, la seconda edizione del Salone del Leasing e del Noleggio guarda al futuro, si interroga sulla rivoluzione tecnologica, l’evoluzione socio economica, il mutamento nella fruizione dei beni, in definitiva, del Lease di domani – .

‘La prima giornata del Salone del leasing e del noleggio e’ dedicata all’Internet of things, cui seguira’ un approfondimento sull’adozione delle innovazioni tecnologiche da parte di societa’ di leasing, renting e professionisti, alla realizzazione di una piattaforma Blockchain per il leasing – , sottolinea il Direttore Generale di Assilea, Luigi Macchiola. ‘Per la parte dedicata al mercato, ci occuperemo, di Information and Communications Technology per le strategie dei Vendor e della rete, di Pay-per-use e sistema produttivo, di mobilita’ elettrica, di transizione energetica e di implementazione del Registro telematico della Nautica da diporto”.

‘Lease2019 si consolida l’evento di riferimento per il settore e per tutti coloro che a vario titolo si occupano di leasing e di noleggio – , ha commentato Andrea Beretta, Partner di Newton. ‘Un format che si rinnova dopo il successo dello scorso anno, in cui tutti gli interlocutori del mercato, imprese, intermediari, beneficiari, fornitori, prospect, privati e consulenti, potranno approfondire tutte le tematiche legate al loro business – .

‘L’Exhibition Area che ospita gli stand dei partner produttori di beni e servizi accessori e offre una grande occasione di networking per analizzare il mercato, i trend e le tendenze – , sottolinea Piero Pavanini, Partner di Newton. ‘Quest’anno si arricchisce di un’area dedicata alla formazione, Lease & Rent Job Information Point. Un’area dove alcuni specialisti, rappresentanti di Assilea e di importanti societa’ di leasing, offrono informazioni e consulenza per conoscere, approfondire, esplorare il mondo del leasing e del noleggio”.

Gli incaricati di Assilea sono a disposizione per ritirare i Cv dei candidati che saranno veicolati alle principali organizzazioni del settore. Il peso del lease sugli investimenti e’ cresciuto dal 12,6% al 16,3% nel quinquennio 2012-2018 e oggi rappresenta l’1,7% del Pil. Sono effettuati in lease oltre il 20% delle immatricolazioni di autovetture e piu’ del 10% degli investimenti in tutti i beni strumentali, con una penetrazione che arriva al 70% negli investimenti incentivati dalla Nuova Sabatini e Tecno Sabatini. In particolare per quanto riguarda le imprese innovative aderenti al Piano Impresa 4.0, il 70% dei finanziamenti e’ andato al Nord, ma il Sud e’ in crescita, con un +3,2% nel 2017 e un +15% nel 2018.

(Adnkronos)