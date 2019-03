Ucina: “Rispettiamo Tar su destinazioni nuova darsena a Genova”

Roma, 19 mar. (AdnKronos) – ‘Rispettiamo il lavoro della magistratura amministrativa e rimaniamo in attesa della sentenza che sara’ emessa il prossimo 27 marzo dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria”. A dichiararlo e’ Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica, la quale, si legge in una nota, ripetutamente sollecitata a commentare la vicenda della nuova darsena di Genova, preferisce chiudere l’argomento con poche parole. “Il TAR, infatti, e’ allo stato – dice Demaria – l’unica autorita’ titolata a giudicare sulla legittimita’ o meno della delibera del 31 luglio 2018 e sulla procedura con la quale l’Autorita’ di Sistema del Mar Ligure Occidentale ha frammentato la concessione del Salone Nautico assegnandone il 60% alla societa’ Amico & Co, per 20 anni e il restante 40% al Salone Nautico per 4 anni – .

Negli ultimi giorni , ricorda Ucina nella nota, un comitato di cittadini e diverse espressioni del territorio e della politica sono intervenuti pubblicamente sul dibattito, ampiamente ripreso anche dalla stampa, sulla nuova Darsena turistica di Genova, che investimenti pubblici nel 2004 avevano destinato alle attivita’ turistico-nautiche e al Salone Nautico e, oggi, assegnata prevalentemente a quelle di riparazioni navali di Amico & Co.

