Stazione fs – rimozione velocipedi

Lunedì 18 marzo in Piazzale Stazione per esigenze di pulizia del sito, nonostante l’apposizione di adeguata segnaletica di preavviso, sono state rimosse oltre 100 biciclette lasciate in sosta. Cliccando sui link a fine articolo è possibile visualizzare le foto dei velocipedi.

MODALITA’ DI RITIRO

Una volta individuato il proprio velocipede e preso nota del numero del fotogramma, contattare telefonicamente al 0498205787 gli Uffici del Reparto Prossimità della Polizia Locale con sede in Prato della Valle n°98-99 nei seguenti orari:

Mercoledì 20 marzo dalle ore 7.00 alle ore 14.00

Venerdì 22 marzo dalle ore 7.00 alle ore 19.00

dal 25 marzo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00

L’interessato dovrà presentarsi con le chiavi del lucchetto inizialmente apposto e con un documento di identità in corso di validità.

Al momento del ritiro verrà contestata la violazione prevista dall’articolo 7 comma 1 del Codice della Strada pari a € 29.40 (se il pagamento avverrà entro 5 giorni dalla data di contestazione) oppure di € 42 (in caso di pagamento dal 6° giorno in poi)

(Polizia locale Padova)