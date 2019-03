Standard & Poor’s e Moody’s confermano il loro rating investment grade per Yanfeng Automotive Interiors a ‘BBB-‘ e ‘Baa3’

– SHANGHAI, 19 marzo 2019 /PRNewswire/ — Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co., Ltd. (YFAI) ha annunciato che S&P Global Ratings (Standard and Poor’s) e Moody’s Investors Service (Moody’s) hanno confermato i loro rating “BBB-” e “Baa3”, con outlook stabile. Moody’s ha aggiornato il rating investment grade il 31 gennaio 2019 e S&P il 28 febbraio 2019. Questo e’ il terzo anno consecutivo che S&P e Moody’s classificano la societa’ investment grade. Entrambi i rating sono soggetti a monitoraggio continuo da parte delle due agenzie.

Standard & Poor’s ha confermato il rating a lungo termine BBB della societa’ YFAI con outlook stabile. S&P ha basato il rating su fattori quali una solida posizione di mercato nel settore degli interni automobilistici, presenza globale, relazioni consolidate con le principali case automobilistiche, basso indice di indebitamento e gestione finanziaria prudente.

Moody’s Investors Service ha continuato ad assegnare un rating dell’emittente Baa3 con outlook stabile nel proprio aggiornamento. Questo rating si basa su considerazioni sulla credibilita’ aziendale come la costante generazione di reddito di YFAI, trainata da una forte posizione nel mercato globale degli interni automobilistici, nonche’ da una forte diversificazione geografica.

“Siamo lieti che S&P e Moody’s abbiano confermato i loro rating investment grade per YFAI”, ha affermato Steve Meszaros, CEO Yanfeng Automotive Interiors. “Questi rating confermano il nostro status di leader del settore, ben posizionato per realizzare le nostre priorita’ strategiche e servire i nostri clienti globali in questo periodo di significativa evoluzione nel settore automobilistico globale.”

“Questi rating sono la conferma che il nostro business e’ ben posizionato nel mercato globale”, ha dichiarato Michael Kleinheksel, CFO YFAI. “Continueremo a concentrarci su un’esecuzione metodica e sul miglioramento dell’efficienza nel portare a termine i nostri impegni con i clienti”.

Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com)

Su Yanfeng Automotive Interiors

Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) e’ leader globale in ambito di interni automobilistici. YFAI sta mettendo a punto un nuovo concept di relax, lavoro e gioco negli interni automobilistici adattandolo alle esigenze attuali e del prossimo futuro. La societa’ con sede legale a Shanghai, dispone di circa 110 centri produttivi e tecnici in 19 paesi e ha al suo servizio oltre 33.000 addetti in tutto il mondo. Essa opera nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti per interni per tutti i produttori automobilistici. Fondata nel 2015, Yanfeng Automotive Interiors e’ una joint venture tra Yanfeng, uno dei piu’ grandi fornitori in ambito automobilistico della Cina e Adient, il leader mondiale nei sedili per auto. Per ulteriori informazioni si potra’ visitare il sito www.YFAI.com.

Per maggiori dettagli rivolgersi a

Yanfeng Automotive InteriorsJagenbergstraBBe 141468 NeussGermania

Astrid SchafmeisterTel.: +49-2131-609-3028E-mail: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)