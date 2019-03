Salvini: ‘Dobbiamo cedere a pluripregiudicato Casarini?’

Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “Ecco Luca Casarini, noto tra l’altro per aver aperto l’osteria ‘Allo sbirro morto’, pluripregiudicato, coccolato da Pd e sinistra, oggi alla guida del centro sociale galleggiante arrivato davanti a Lampedusa”. E quanto scrive su Twitter Matteo Salvini, pubblicando una foto del capo missione della nave ‘Mare Jonio’ della Ong Mediterranea Saving Humans, cheha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, prima di portarsi a sud di Lampedusa per mettersi a riparo dal maltempo. “E noi dovremmo cedere a questi personaggi? – continua Salvini – #portichiusi”.

(Adnkronos)