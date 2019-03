“Risultati positivi”, parla l’ad di Poste

Roma, 19 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “I risultati approvati oggi sono molto positivi, abbiamo toccato il record di 1,5 mld: era quello che avevamo annunciato, anzi siamo andati oltre le aspettative per il 2018. Il consiglio ha anche approvato un piano per il 2019 dove ci proponiamo di proseguire per questa strada”. Lo ha detto l’ad e dg di Poste Italiane, Matteo Del Fante, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati 2018 e guidance 2019.

“L’azienda -ha aggiunto Del Fante- ha continuato a crescere nei segmenti storici, nel settore postale e nei pacchi innanzitutto, nel settore finanziario e assicurativo con una gamma di prodotti oggi sempre piu’ ampia e non ultimo nel settore dei pagamenti e mobile, sia in ambito sim con il brand PosteMobile sia nei pagamenti con PostePay”.

Settori dove, ha spiegato Del Fante, “siamo cresciuti in maniera significativa e che da quest’anno, crediamo, avranno una spinta importante con un prodotto di ‘convergenza fisica’”. “Attraverso l’acquisto di PayConnect, infatti, un cliente -ha spiegato l’ad- diventa al tempo stesso utente di PosteMobile e PostePay. Nella stessa app dove gestisce i due servizi, puo’ scambiare in tempo reale denaro e anche giga di memoria. Siamo i primi in Italia e credo al mondo a sperimentare il g-to-g, il giga-to-giga”, ha concluso.

(Adnkronos)