Rifiuti: regione veneto finanzia videosorveglianza impianti (2)

(AdnKronos) – Con la delibera odierna sono stati finanziate con 165mila euro le domande 2018 che non avevano trovato immediata copertura nel bilancio; questi fondi vanno percio a completare ed esaurire tutte le richieste pervenute per un totale di oltre 600mila euro stanziati dalla Regione.

Nel dare notizia del finanziamento l’assessore si sofferma sull’operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che in mattinata, dopo i dovuti rilievi svolti anche con il supporto dell’Arpav, ha posto sotto sequestro un magazzino carico di rifiuti speciali in un capannone in disuso nell’area industriale di Asigliano Veneto, sottolineando “insieme al grazie a tutte le forze che con tanto impegno si stanno muovendo nel combattere le azioni delittuose in materia, come le iniziative intraprese dal nostro tavolo rappresentino la nostra posizione di assoluta lotta, senza se e senza ma, alla criminalita organizzata”.

