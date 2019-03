presentazione della fase E’lite dei Campionati Europei di calcio under 19

Si e’ svolta lunedi 18 marzo, in mattinata, nella sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, la conferenza stampa di presentazione della fase e’lite dei Campionati Europei under 19 di calcio che si svolgera’ dal 20 a 26 marzo prossimi.

All’incontro con i media sono intervenuti: Sergio Giordani, sindaco, Giuseppe Ruzza, presidente Lega Dilettanti del Veneto, Evaristo Beccalossi, capo delegazione nazionale under 19 Figc, Federico Guidi, allenatore nazionale under 19, Davide Bettella, capitano della squadra.

