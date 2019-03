Poste, nel 2019 atteso utile di 1,1 mld

Roma, 19 mar. – (AdnKronos Labitalia) – Nel 2019 Poste prevede obiettivi finanziari in linea con l’andamento generale del piano, con un utile netto atteso di 1,1 miliardi di euro. I ricavi attesi ammontano a 11 miliardi di euro, che si riflettono sull’utile operativo e sull’utile netto grazie all’attenzione ai costi e alla bassa leva finanziaria. E’ quanto spiega la nota diffusa al termine del Cda che parla di obiettivi “pragmatici e realistici in linea con l’andamento di Deliver 2022”.

Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione: i ricavi attesi del settore per il 2019 in diminuzione dell’1%, con i ricavi da attivita’ di recapito pacchi (+12% rispetto all’anno precedente) che compensano il costante declino della corrispondenza (-3% rispetto all’anno precedente). L’utile operativo continuera’ a migliorare e sara’ pari a € -0,3 miliardi a fronte di € -0,4 miliardi nel 2018.

Pagamenti, Mobile & Digitale: i ricavi attesi aumentano a € 0,7 miliardi, in rialzo del 14% rispetto all’anno precedente, con un forte incremento dei ricavi da carte (+25% rispetto all’anno precedente) e un utile operativo atteso in aumento del 9%.

Financial Services: i ricavi attesi del settore operativo sono pari a € 5,1 miliardi, con una ridotta dipendenza dalle plusvalenze (-20% rispetto all’anno precedente, gia’ quasi tutte realizzate), grazie al margine netto di interessi (€ 1,6 miliardi), commissioni sul risparmio postale (€ 1,8 miliardi) e alla distribuzione dei prodotti. Pertanto, l’utile operativo atteso per il 2019 ammonta a € 0,9 miliardi.

Servizi assicurativi: I ricavi del settore operativo previsti in aumento del 12%, grazie ad una consolidata leadership nel settore vita, alla transizione dai tradizionali prodotti vita a prodotti multi-ramo e ad una continua crescita nel ramo Danni.

Poste inoltre per il 2019 conferma la disciplina sui costi, con un utile operativo di 1,6 miliardi di euro e un margine operativo netto del 15%, grazie ad un aumento generalizzato dell’utile operativo in tutti i settori. Confermata la politica dei dividendi, con un aumento del 5% del dividendo per azione rispetto al 2018, conformemente agli obiettivi di Deliver 2022.

(Adnkronos)