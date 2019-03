Padre di Orsetti: “Vorremmo tomba dove poterlo piangere”

‘Non sappiamo se salma e’ stata recuperata, ma avrebbe voluto essere seppellito in Siria’. Maurizio Agliana: “Morto per combattere il male”.Il fotoreporter Gabriele Micalizzi: “Era un ragazzo d’oro”



Roma, 19 mar. (AdnKronos) – di Assunta Cassiano

“La volonta’ di Lorenzo era quella di essere seppellito in Siria ma nella sua lettera ha lasciato a noi genitori la possibilita’ di scegliere. Ci ha lasciato una doppia scelta e noi in queste ore stiamo valutando, ma non abbiamo ancora preso una decisione”. A dirlo all’Adnkronos Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo, ucciso in Siria dai terroristi dell’Isis mentre combatteva al fianco del Siryan democratic Force, l’alleanza delle milizie arabo e curde.

“Ancora non sappiamo dove si trovi la salma, se e’ stata o meno recuperata – spiega Alessandro Orsetti – Noi ci terremo ad avere una tomba dove piangere nostro figlio, ma non abbiamo ancora deciso nulla”.

