Militari della GdF partecipano a corso di formazione della Polizia Locale

Continua a risultare “vincente” la sinergia operativa in atto tra la Polizia Locale di Padova ed i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Dopo i numerosi interventi effettuati assieme in alcune zona “calde” di Padova, primo tra tutte il complesso di via Bernina, 18 dove sono stati effettuati accertamenti all’interno delle sedi di circoli e associazioni culturali, ora e’ il momento della formazione congiunta.

A seguito di un accordo tra il Sindaco di Padova, il comandante della nostra Polizia Locale, Lorenzo Fontolan ed il comandante provinciale della GdF colonnello Fabio Dametto, 12 militari facenti capo al Comando provinciale stanno partecipando in questi giorni ad un corso organizzato dal Centro permanente di formazione della Polizia Locale, originariamente destinato agli agenti neo assunti nel corso degli ultimi anni.

Agenti di Polizia Locale e Finanzieri si trovano a condividere le lezioni inerenti le ultime novita’ del Codice della Strada, in parte introdotte dal recente Decreto sicurezza, tenute da alcuni ufficiali esperti appartenenti alla stessa Polizia Locale.

L’iniziativa esprime, ancora una volta, la valenza strategica insita nello scambio di esperienze e competenze professionali tra gli organi preposti al controllo e alla sicurezza del territorio, impegnati nel comune intento di tutelare la collettivita’ e garantire il rispetto delle regole.

Il Sindaco Sergio Giordani non nasconde la propria soddisfazione: “Sono convinto sostenitore di ogni forma di collaborazione virtuosa tra le Istituzioni che possa generare ricadute positive sui cittadini. Militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale, gomito a gomito anche in aula, costituiscono un valore aggiunto che non potra’ che migliorare ulteriormente il gia’ ottimo rapporto di collaborazione operativa con la nostra Polizia Locale e con l’Amministrazione comunale.”(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190318/comunicato-stampa-militari-della-gdf-partecipano-corso-di-formazione-della-polizia