Maltempo: zaia, in veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da ‘vaia’ (2)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda la pulizia boschi saranno aperti, in aggiunta a quelli gia attivi, centinaia di cantieri, un numero da definire dopo il disgelo, perche al momento non si e ancora entrati in moltissime aree nei 30mila ettari colpiti da Vaia. La cifra di 2.500.000 di metri cubi di materiale schiantato, frutto del primo monitoraggio, e destinata ad aumentare perche con la fine dell’inverno si entrera nei boschi. Sull’altopiano di Asiago e stato venduto il 90 per cento del legname pari a 500/600.000 mc mentre per quanto concerne l’Agordino stanno uscendo i primi lotti di vendita del legname per le zone libere da prescrizioni ARPAV su un totale di boschi schiantati pari a 750.000/800.000 metri cubi. Il prezzo di vendita generale del legname e tra i 15 e i 30 #8364;/mc, superiore comunque alla base d’asta.

Il Piano che il Commissario presentato e inviato oggi al Dipartimento di Protezione Civile nazionale tiene conto degli interventi segnalati dai Soggetti Attuatori e contrattualizzabili entro il 30 settembre 2019. L’elenco di interventi considera la necessita di garantire la maggiore e piu efficace messa in sicurezza dei boschi e dei versanti esposti a frane e valanghe, la rimozione dell’enorme quantita di materiale solido trasportato dai corsi d’acqua nel corso dell’evento di fine ottobre 2018, la necessita di garantire la sicurezza idraulica dei principali fiumi e quella di procedere alla rapida rimozione del legname abbattuto per motivi fitosanitari.

