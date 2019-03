Mafia: avviso pubblico, 700 studenti a treviso per la memoria delle vittime

Treviso, 19 mar. (AdnKronos) – Si e svolta oggi, per il quarto anno consecutivo, la Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dalla Regione Veneto e realizzata da Avviso Pubblico. La celebrazione della Giornata regionale – nata da un’importante e innovativa legge regionale – fa parte di un percorso piu ampio che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e si rivolge a tutte le scuole secondarie di II grado del Veneto. La Giornata e idealmente collegata alla Giornata nazionale che si svolgera il prossimo 21 marzo a Padova.

Protagonisti di questa giornata sono stati oltre 700 studenti, provenienti da 14 scuole del Veneto, coinvolti nel corso dell’anno in una serie di incontri con i familiari delle vittime di mafia, con testimoni di giustizia, rappresentanti delle associazioni e delle Istituzioni. Incontri che hanno acceso in loro l’interesse e la volonta di approfondire la storia e i percorsi di alcune fra le oltre 1.000 vittime innocenti di mafia, che saranno ricordate il 21 marzo a Padova e in altrettante piazze d’Italia.

La volonta di coltivare la memoria si e trasformata in impegno, un impegno trasmesso dai progetti presentati dagli studenti nel corso della giornata. Con loro numerosi rappresentati delle forze dell’ordine, ai quali e stato assegnato il Premio “Legalita e Sicurezza”, per essersi contraddistinti nel campo del contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy.

