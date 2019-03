La Serie B vince il derby con Massanzago

Settore giovanile: solo vittorie nella domenica di gare 3×3 dell’under 13

Vittoria in casa della Serie B Kioene Padova che arresta sul 3-1 Massanzago, prossimo turno a Motta di Livenza, seconda della classe. La Serie C ha la meglio sul Cus Venezia che si arrende per 3-0 ai colpi patavini. Per la Kioene Padova prossima gara in casa della Da Rold Logistics. Supera i quarti il team dell’Under 20 grazie al 3-1 ottenuto in rimonta che vede Padova superare i trevigiani de La Piave Volley. Positiva anche la trasferta dell’Under 16 che non lascia spazio all’Avolley. I bianconeri tornano in campo mercoledì 20 marzo, ore 19.30 al PalAntenore con l’Antenore Massanzago. Doppio impegno per l’Under 18. Si parte il 21 marzo in casa dell’Avolley, formazione a pari punti, mentre domenica 24 marzo, alle 17.00 la Kioene aspetta al PalAntenore il Silvolley. Domenica 24 marzo comincia da Campiglia dei Berici la il girone B regionale dell’Under 14 patavino.

2 punti sudati quelli della Seconda Divisione che riescono a superare al tie break la formazione Mosaiko. I bianconeri mantengono la vetta del girone in attesa di ospitare sabato 23 marzo alle ore 19.00 la Green Impianti Estevolley al PalAntenore. Kioene Polo, Kioene Volpato e Kioene Randazzo non sbagliano un colpo nel concentramento 3×3 riservato all’Under 13. In Eccellenza, il gruppo bianconero lascia passare la Rico Carni mentre sale in cattedra per la gara casalinga con Massanzago. Nel prossimo weekend impegno a Campagna Lupia. Comincia martedì 19 marzo la settimana sportiva della Kioene Padova Under 15 che alle 19.45 ospita la Dinamica Volley Monselice.

Cecilia Bacco

Ufficio stampa settore giovanile Kioene Padova

(Pallavolo Padova)