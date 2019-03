Famiglia: organizzatori, noi come ai tempi della segregazione

Verona, 19 mar. (AdnKronos) – “Noi come i neri ai tempi della segregazione. Non solo non si doveva organizzare un Congresso sulle Famiglie ma i papa, le mamme e i bambini non devono avere ospitalita negli alberghi di Verona secondo la dittatura del pensiero unico, ragion per cui e iniziato il boicottaggio dei partner dell’iniziativa. Siamo arrivati alla denuncia alle autorita degli albergatori di Verona di telefonate e mail di minaccia e intimidazione”: A sottolinearlo sono Antonio Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente del XIII Congresso Mondiale delle Famiglie che si terra a Verona dal 29 al 31 marzo 2019, in risposta “al clima di odio innescato dalle polemiche”.

“Ci dovremo sedere sui posti infondo negli autobus -proseguono gli organizzatori- o dovremo girare con segni di riconoscimento? La responsabilita di questo gioco al massacro e della politica, del M5s e del Pd che hanno deciso non solo di non partecipare ma di innescare questa moderna caccia alle streghe pro-family, avvelenando il clima e alimentando un odio folle. L’ultima novita e che 130 tra professori e ricercatori dell’Universita di Verona hanno firmato contro il Congresso Mondiale delle Famiglie in nome del pluralismo, si ma quale? La liberta di opinione ed espressione in Italia e gravemente sotto attacco”.

“Come al tempo delle dittature -concludono gli organizzatori- oggi chi ci vuole impedire di parlare vorrebbe che non avessimo alcun diritto. Subiamo una nuova ghettizzazione e i media ci bullizzano ridicolizzando i nostri temi. Siamo stati inondati di menzogne, fake news anche istituzionali, ma noi andiamo avanti per il bene delle famiglie. Questo Congresso sara un inno alla vita, alle famiglie e a tutte le donne lavoratrici e madri e a tutti i bambini”.

(Adnkronos)