Europee, le regole M5S per i candidati

Niente interviste ai giornali. Nessuna campagna pubblicitaria a pagamento. No a cene elettorali e no alle ‘cordate’. Poche e semplici regole, ma vanno rispettate. Sono queste, apprende l’Adnkronos, alcune delle ‘linee guida di comunicazione’ per i ‘candidabili’ alle europarlamentarie del Movimento 5 Stelle.

In una mail, inviata dal M5S agli aspiranti candidati all’Europarlamento, e’ contenuto il vademecum con la lista delle cose che non si possono fare in vista della selezione online. “Durante il periodo tra l’accettazione alla candidatura e la votazione su Rousseau che definira’ le liste vere e proprie – si legge nel messaggio – tutti coloro che si sono proposti dovranno attenersi alle seguenti linee guida: i candidabili non potranno far stampare alcun tipo di materiali grafici; i candidabili non potranno partecipare a trasmissioni televisive e/o radiofoniche locali ne’ nazionali; i candidabili non potranno rilasciare interviste e/o dichiarazioni ai giornali ne’ locali ne’ nazionali”.

Ma l’elenco non finisce qui. “I candidabili non possono organizzare campagne pubblicitarie a pagamento ne’ ingaggiare personale retribuito; i candidabili non possono organizzare o far organizzare cene elettorali o altre forme promozionali tese alla singola autopromozione; i candidabili non possono partecipare o aderire a cordate di qualsiasi tipo o natura, ne’ possono ricevere endorsement”, viene spiegato ancora nella mail.

