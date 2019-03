E’ guerra al ‘Giornale’: chiude la redazione romana

Dopo mesi di trattative tra azienda e giornalisti, l’editore ha deciso a sorpresa di chiudere la redazione di Roma dal prossimo 30 aprile

Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Guerra aperta al Giornale. Dopo mesi di trattative tra azienda e giornalisti sull’ipotesi di solidarieta’ per i redattori del quotidiano di via Negri, l’editore ha deciso unilateralmente e a sorpresa di chiudere la redazione di Roma dal prossimo 30 aprile.L’annuncio e’ stato dato al Cdr oggi alle 15, dopo che la decisione era stata presa ieri dal Consiglio di amministrazione della Societa’ europea di edizione. Un fulmine a ciel sereno, visto che l’ipotesi di chiudere Roma non era mai stata paventata in questi mesi di trattativa. E che avrebbe avuto il placet diretto di Silvio Berlusconi.

I giornalisti del Giornale sono ora riuniti in assemblea. In ballo sia lo sciopero che la mozione di sfiducia al direttore Alessandro Sallusti. “Non posso farci niente, non e’ che se mi sdraio fuori da Arcore cambia qualcosa”, avrebbe detto Sallusti ai giornalisti riuniti in assemblea.

