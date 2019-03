Droni contro i roghi della Terra dei fuochi

L’annuncio del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook



Roma, 19 mar. (AdnKronos) – “Finalmente arrivano i droni contro la Terra dei fuochi. In quel piano di azione firmato il 4 dicembre a Caserta ci sono tante, tantissime misure che ogni ministero coinvolto sta realizzando e concretizzando. Oggi, grazie al lavoro dell’Esercito e al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, saranno messi in campo dei droni per contrastare i roghi nella Terra dei fuochi”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook.

“Questi droni sono concepiti per osservare la Terra dei fuochi senza essere notati e avvistare siti di sversamento in luoghi fino ad oggi inaccessibili per le vie terrestri. Un altro mattoncino nella lotta ai roghi tossici. Stiamo lavorando senza sosta, e non ci fermeremo qui”, conclude.

(Adnkronos)