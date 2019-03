Con Locauto Elefast la festa del papa’ dura tutto l’anno

(Milano, 18 marzo 2019) – Tra le attivita’ di lancio previste per il noleggio full self-service di Locauto una promozione imperdibile per tutti i papa’: uno sconto immediato del 30% sul noleggio per tutto l’anno!

Milano, 18 marzo 2019. Il 19 marzo si celebra la ‘Festa del papa’ – ovvero il giorno dedicato alla paternita’ e all’influenza sociale dei padri.

Per festeggiare una ricorrenza cosi’ speciale, Locauto ha creato una promozione su misura: per tutta la giornata del 19 marzo inserendo il codice sconto ‘DADDY30 – sara’ possibile usufruire di uno sconto immediato pari al 30% sulla tariffa di noleggio per tutti i modelli della flotta Elefast, in tutta Italia.

La promozione sara’ valida per l’intera giornata e consentira’ di prenotare e ritirare l’auto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di passare dal banco di noleggio grazie alla tecnologia Elefast, che permette di scegliere l’auto, prenotarla e aprirla direttamente dal proprio smartphone.

Un servizio di noleggio veloce, immediato e sempre disponibile con un servizio clienti dedicato e operativo giorno e notte.

L’app di Elefast e’ disponibile per iOS e Android sui rispettivi store ufficiali. Per maggiori informazioni e’ possibile visitare il sito https://elefast.locautorent.com



LOCAUTO Ufficio Stampa – Sergio CeriniCell. [+39] 335 6951224 [email protected]

BREVE PROFILO DI LOCAUTOLocauto Group e’ un’azienda 100% italiana, con oltre 40 anni di esperienza nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali, con piu’ di 45 filiali nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri cittadini. Dal 2013, Locauto e’ partner per l’Italia della multinazionale Enterprise Rent-a-car, leader mondiale nel noleggio auto. Nel 2016 e’ stata la prima societa’ di noleggio in Europa a lanciare Locauto Elefast, il primo noleggio digitale interamente full self-service per gestire il noleggio in autonomia senza tempiu’ di attesa direttamente attraverso l’app gratuita Locauto.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)